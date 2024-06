En direct

19:49 - À Feucherolles, quels reports de voix à gauche aux européennes ? La répartition des voix de gauche est aussi à prendre en compte lors de ces législatives, puisqu'on attend le choix de ceux qui avaient choisi la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Nouveau Front populaire, qui se cherche quant à lui un leader, reste un mystère. La liste de Raphaël Glucksmann avait terminé à 11,58% à Feucherolles pour ce tour unique des européennes. Mais on donne la gauche plus haut dans la soirée, puisque l'alliance remise en place s'élève virtuellement à 20% cette fois, en additionnant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). A l'occasion du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs cumulé 12,83% des suffrages dans la localité.

18:42 - La progression foudroyante de l'extrême droite à Feucherolles en 5 ans Difficile de trouver un sens à cette avalanche de scores. Mais des tendances émergent… L'évolution du RN, qui se chiffre déjà à 9 points à Feucherolles entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir gagné du terrain plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. En extrapolant, on peut imaginer que le RN sera à près de 20% ou plus dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Feucherolles à contre-courant lors des européennes du 9 juin Se retourner sur le dernier vote en date nous semble aussi pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche 30 juin. C'est Valérie Hayer qui l'a en effet emporté à Feucherolles lors des dernières élections des députés européens à Feucherolles, avec 30,07% des voix. La liste devançait alors celle de Jordan Bardella avec 17,57% dans la ville. François-Xavier Bellamy terminait troisième, avec 14,28%.

14:32 - Emmanuel Macron au-dessus de Le Pen et Mélenchon à Feucherolles au premier tour de l'élection présidentielle La préférence des habitants d'une commune se reflète bien souvent le plus dans les résultats de l'élection présidentielle. Point à retenir : le RN avait affiché au premier tour un meilleur chiffre aux législatives il y a deux ans dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de la présidentielle. Celle-ci avait accumulé 10,18% au premier tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 48,02%, suivi donc de Valérie Pécresse avec 10,63% et Éric Zemmour avec 10,33%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 21,45% contre 78,55%).

12:32 - Des élections législatives positives pour le bloc présidentiel il y a deux ans Le nombre de bulletins de la formation RN portée par Jordan Bardella au premier tour sera la clé du scrutin localement pour cette législative 2024. En 2022, aux législatives, le Rassemblement national trébuchait au premier tour dans la commune de Feucherolles, grappillant 7,67% des voix sur place, contre 48,61% pour Béatrice Piron (Ensemble ! - Majorité présidentielle). Il en ira de même au second tour, le parti voyant encore le binôme Ensemble ! L'emporter.

11:02 - Feucherolles : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Dans le cadre de la campagne électorale législative, Feucherolles se présente comme une ville dynamique et active. Avec ses 46,31% de cadres pour 3 020 habitants, cette ville possède une certaine vitalité économique. Ses 350 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social comprend 912 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la ville, 33% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 7,9% de 75 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Les 163 résidents étrangers favorisent cette pluralité culturelle. Au sein de cette mosaïque sociale, près de 39,04% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 261,83 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Feucherolles incarne la vivacité et les valeurs d'un pays en pleine transformation.

09:32 - Les premiers chiffres de participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Feucherolles ? À Feucherolles (78810), l'un des facteurs décisifs du scrutin législatif 2024 sera indiscutablement le niveau de participation. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux législatives 2022 atteignait 61,15% au premier tour. Au second tour, 58,02% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Quelle sera la participation à Feucherolles pour les législatives 2024 ? En proportion, à l'échelle du pays, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au second tour, c'était presque un record. Il y a deux ans, au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 2 389 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 83,84% s'étaient rendus aux urnes. Le taux de participation était de 84,97% au premier tour, ce qui représentait 2 030 personnes.