Résultat des législatives à Feugarolles : l'élection 2024 en direct

15:36 - Marine Le Pen devant Macron et Mélenchon à Feugarolles au premier tour de la présidentielle 2022 C'est sans doute l'élection suprême qui en dit le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. Performance notable : le Rassemblement national avait réalisé au premier tour un résultat plus fort aux législatives à Feugarolles que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du locataire de l'Elysée, puisqu'elle avait engrangé 31,62% au 1er tour dans la cité. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, obtenant chacun 21,34% et 15,22%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 57,05% contre 42,95%).

12:32 - Quel résultat à Feugarolles pour le RN ce dimanche soir ? Le résultat du plus récent scrutin législatif apparaît comme un élément clé au moment des élections qui se jouent. Le RN se hissait en pôle position à Feugarolles lors des législatives de 2022. On retrouvait en effet Sébastien Delbosq au sommet au premier tour, avec 33,84% dans la ville, partie intégrante de la 1ère circonscription du Lot-et-Garonne. La victoire l'attendait aussi au second tour dans le secteur, avec 57,54%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 42,46%.

11:02 - Feugarolles : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Dans la commune de Feugarolles, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer le résultat des législatives. Avec 43,41% de population active et une densité de population de 41 habitants par km², ces chiffres pourraient susciter plus d'intérêts pour le scrutin. Le taux de chômage à 13,26% peut avoir un effet sur les attentes des électeurs en ce qui concerne les directives sur l'emploi. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (78,26%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 343 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Enfin, la présence d'une population immigrée de 16,19% et d'une population étrangère de 13,01% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les chiffres sur l'éducation à Feugarolles mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 15,45% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.

09:32 - C'est l'heure de voter à Feugarolles : les législatives débutent Ce 30 juin 2024, lors des élections législatives à Feugarolles, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour mémoire, dans la localité, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 47,47% au premier tour. Au deuxième tour, 51,91% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée en juin 2022. Elle représentait 18% à 12 heures et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, au second tour de l'élection présidentielle, 22,19% des personnes habilitées à voter dans la localité avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 20,18% au premier tour.