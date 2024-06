Résultat des législatives à Firminy : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - La gauche avec le RN et Ensemble à égalité à Firminy pour ces législatives ? L'union de la gauche aux dernières législatives faisant déjà partie du passé, que choisiront ses électeurs au cours de ces nouvelles élections de 2024 ? Et surtout, combien va en réunir le Front populaire ? La réserve de voix s'avère importante. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Firminy, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 26,95% des votes dans la localité. Une somme à compléter avec les 34% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. La liste PS-Place publique emmenée par Raphaël Glucksmann a plus récemment glané 11,39% à Firminy début juin. Reste que dans la ville, il faudra aussi compter sur les 18,15% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 2,59% de Marie Toussaint (EELV) et les 4,04% de Léon Deffontaine (PC). En d'autres termes, une somme de 35% cette fois.

18:42 - Evolution fulgurante du Rassemblement national à Firminy en 5 ans Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Ce sont déjà 8 points qui ont ainsi été subtilisés par le RN au niveau local entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une grosse avancée. A ce rythme, on peut donc imaginer que le RN sera à près de 27% ou plus à Firminy ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une avance du Rassemblement national à Firminy début juin Les résultats de ce dimanche 30 juin vont peut-être confirmer l'équilibre établi le 9 juin dernier. Dans le détail, 1784 électeurs de Firminy ont en effet choisi la liste RN il y a trois semaines, aux élections du Parlement européen. La liste, avec Jordan Bardella comme chef de file, a convaincu ainsi 36,96% des votes contre Manon Aubry à 18,15% et Raphaël Glucksmann à 11,39%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Jean-Luc Mélenchon à Firminy au premier tour de l'élection présidentielle C'est incontestablement l'élection du président de la République qui nous donne le plus d'indicateurs sur le bord politique des habitants d'une commune. C'est Jean-Luc Mélenchon qui était arrivé en tête à Firminy lors du premier tour de la présidentielle avec 28,74%, battant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 26,08%. Emmanuel Macron et Éric Zemmour se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 21,13% et 7,95% des suffrages. Et la cheffe du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 46,52% contre 53,48%.

12:32 - Que peuvent dire les scores des législatives 2022 pour Firminy ? Au niveau local comme dans le reste du pays, le résultat de Jordan Bardella à ces législatives2024 sera très observé. Au premier tour des élections législatives 2022, Firminy, couverte par la 4ème circonscription de la Loire, verra le binôme estampillé Les Républicains s'imposer avec 27,13%, alors que le RN sera distancé à 19,78%. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents estampillés Les Républicains (55,49% contre 44,51% pour le RN). Dino Cinieri conservait donc son avance sur place.

11:02 - Firminy : élections législatives et dynamiques démographiques A la mi-journée des législatives, Firminy regorge de diversité et d'activités. Avec ses 17 137 habitants, cette commune cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 1 156 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social comprend 4 374 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la commune, 34% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 13,12% sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des directives, notamment en matière d'instruction et de santé. Firminy forme une communauté diversifiée, avec ses 1 494 résidents étrangers, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un salaire moyen mensuel net de 2003,91 € par mois, la commune dévoile un pourcentage de chômeurs de 17,38%, annonçant une situation économique tendue. À Firminy, les enjeux locaux rejoignent ceux de l'Hexagone.

09:32 - Taux d'abstention lors des dernières législatives à Firminy : les tendances Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 30 juin, lors du premier tour des élections législatives à Firminy ? Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 57,3% au premier tour et seulement 58,12% au second tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Firminy pour les élections législatives ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle s'élevait à 18,4% à midi et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour. Il y a 2 ans, à l'occasion du second tour de la présidentielle, parmi les 10 586 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 32,64% étaient restés chez eux, à comparer avec un taux d'abstention de 28,27% au premier tour.