En direct

19:50 - À Fleury-sur-Orne, que vont choisir les électeurs de la gauche ? La tendance à gauche est aussi à jauger lors de ces élections législatives, avec comme inconnue le parti pris de ceux qui avaient choisi la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Nouveau Front populaire, qui se cherche quant à lui un chef, reste un mystère. La barre est haute : lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Fleury-sur-Orne, le binôme Nupes avait en effet glané 41,31% des votes dans la commune. Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire, alliant LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres, et annoncé dans un combat serré avec la majorité par les sondeurs ? Au moment des élections européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann s'est arrogée 20,55% à Fleury-sur-Orne. Mais le niveau de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des électeurs de la liste LFI, ainsi que de celle des Verts et enfin celle du Parti communiste le 9 juin. En d'autres termes, un cumul de 40% sur place.

18:42 - Quels résultats pour le RN lors des législatives à Fleury-sur-Orne ? Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Si en France entière, les sondeurs chiffrent une évolution du Rassemblement national à environ quinze points aux législative 2024 en comparaison de son résultat des précédentes législatives (ce qui porterait le parti de Jordan Bardella à 31% dans la commune), on note pourtant que le mouvement n'a visiblement gagné que 3 points de plus entre les européennes 2019 et celles de 2024 sur place. La tendance devrait donc être plus limitée localement.

15:31 - Quel était le résultat des européennes à Fleury-sur-Orne au début du mois ? Regarder quelques jours en arrière peut sembler encore plus évident au moment de se préparer au scrutin des législatives, le résultat des élections du 9 juin dernier étant un précédent essentiel. Si on se penche sur le détail, 425 habitants de Fleury-sur-Orne passés par les bureaux de vote ont en effet choisi l'extrême droite il y a quelques jours, aux élections européennes. La liste de Jordan Bardella séduisait ainsi 24,88% des votes face à Raphaël Glucksmann à 20,55% et Valérie Hayer à 15,28%.

14:32 - Quels ont été les résultats de l'élection présidentielle à Fleury-sur-Orne en 2022 ? C'est sans doute l'élection du chef de l'Etat qui nous donne l'indice le plus fiable sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Avec 20,9%, c'est un résultat trop étriqué qu'avait fait Marine Le Pen à Fleury-sur-Orne au premier tour de l'élection du président de la République en 2022. La patronne du RN était battue par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 28,53% et 26,22% des bulletins exprimés. Le second tour ne sera pas plus gagnant pour la candidate du RN, Emmanuel Macron terminant à 65,4% contre 34,6% pour Le Pen.

12:32 - Les chiffres des dernières élections, un indicateur pour les législatives 2024 à Fleury-sur-Orne ? Le verdict du scrutin législatif le plus récent semble un indicateur clé au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Le RN avait été distancé au premier tour des législatives 2022 à Fleury-sur-Orne, comptant 16,07%des suffrages, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV obtiendront 41,31% des voix. Au deuxième tour, c'est encore Emma Fourreau qui va glaner le plus de votes, avec 60,73% sur la seule circonscription couvrant la zone.

11:02 - Fleury-sur-Orne et législatives : démographie, économie et choix électoraux Dans la commune de Fleury-sur-Orne, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques pèsent sur le résultat des élections législatives. Avec un pourcentage de chômeurs de 16,16% et une densité de population de 702 habitants par km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Un revenu moyen par foyer fiscal de 25 712 euros par an montre l'importance des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 1 559 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (24,01%) révèle des besoins de soutien familial, tandis que le taux de salariés en CDD (10,21%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Fleury-sur-Orne mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 29,32% des résidents non diplômés, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

09:32 - Pourcentage de participation aux élections : focus sur Fleury-sur-Orne Qu'en sera-t-il de la participation ce 30 juin, lors du premier tour des législatives à Fleury-sur-Orne ? Pour rappel, dans la commune, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 46,59% au premier tour et seulement 46,1% au deuxième tour. Quelle sera la participation à Fleury-sur-Orne cette année ? En avril 2022, au premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 76,17% au sein de la commune. Le taux de participation était de 74,06% au deuxième tour, soit 2 458 personnes. La volonté des habitants de faire "barrage" au Rassemblement national serait capable de renforcer l'engagement civique des citoyens de Fleury-sur-Orne.