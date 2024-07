Résultat des législatives 2024 à Saint-André-sur-Orne (14320) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - La gauche unie a fait 54,13% au second tour il y a deux ans Alors que le Nouveau Front populaire semble avoir pris la place de la Nouvelle union populaire et sociale (25,6% pour la Nupes au niveau de l'Hexagone en 2022 et un peu plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette percée va être décuplée ce dimanche, pour le second tour des législatives. A l'issue du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 28,72% des suffrages à Saint-André-sur-Orne. Une poussée à comparer néanmoins avec les 29,76% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Rendez-vous dans quelques minutes pour découvrir si la gauche a réussi à atteindre ou dépasser son résultat de 2022 lors du second tour, soit 54,13% à l'époque.

20:58 - Un vote RN majoritaire à Saint-André-sur-Orne il y a une semaine La fraction d'électeurs en faveur de la formation menée par Jordan Bardella ce soir va être le déterminant pour ces élections des députés 2024 localement, comme au niveau national. Le parti nationaliste est même crédité d'environ 250 sièges dans le pays, soit 150 de plus environ qu'en 2022. De quoi annoncer une nouvelle fièvre bleu marine à Saint-André-sur-Orne ce dimanche 7 juillet ? L'addition est simple, mais logique au regard de la progression du mouvement en ces lieux. Rien qu'entre les législatives en 2022 et 2024, le RN a en effet déjà gagné 14 points dans la localité.

20:29 - Que disent les scores des législatives 2022 pour Saint-André-sur-Orne ? Le résultat obtenu par le Rassemblement national sera en conséquence le grand sujet au niveau local pour le second tour de cette élection législative 2024. Mis sur la touche en 2022 dans la commune, le Rassemblement national a cette fois des chances de gagner ce scrutin localement. Les élections législatives de l'époque à Saint-André-sur-Orne ne donneront pas l'avantage en revanche, au premier tour, au Rassemblement national, qui récoltera 21,28% dans la commune, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale réuniront 29,76% des voix. Il n'en sera pas autrement au second tour, les bureaux de vote laissant également le binôme Nupes l'emporter, avec 54,13%, devant son adversaire Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 45,87%.

20:05 - Nouvelle avance pour le Rassemblement national à Saint-André-sur-Orne ce dimanche ? A en croire les projections en nombre de sièges diffusées depuis le premier tour, l'alliance RN-LR serait susceptible de décrocher moins de 250 sièges à l'issue du deuxième tour des législatives. L'alliance de La France insoumise, du Parti socialiste et leurs alliés devrait accaparer jusqu'à 200 sièges. Les candidats de la majorité fidèles à Emmanuel Macron préserveraient jusqu'à 120 sièges. Il convient cependant de tenir compte des particularités locales. Pour le 1er round de la législative dimanche 30 juin 2024, les électeurs de Saint-André-sur-Orne ont placé en tête Nicolas Calbrix (Rassemblement National), qu'ils ont gratifié de 35,41% des bulletins de vote. Noé Gauchard (Nouveau Front populaire) et Elisabeth Borne (Ensemble pour la République) suivaient en recueillant respectivement 28,72% et 24,4% des électeurs dans la ville. C'est aussi Nicolas Calbrix qui terminait en tête dans la 6ème circonscription du Calvados dans son ensemble, avec cette fois 36,26%, devant Elisabeth Borne avec 28,93% et Noé Gauchard avec 23,16%.

19:21 - Que dire des européennes à Saint-André-sur-Orne au niveau de la participation ? L'analyse des résultats des précédentes consultations démocratiques est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette commune. Le 1er round des législatives 2024 à Saint-André-sur-Orne a connu une participation de 69,79%, supérieure de 15 points à celle des dernières européennes. Pendant le scrutin européen du mois de juin 2024, 54,3% des inscrits sur les listes électorales de Saint-André-sur-Orne (14) avaient en effet pris part au scrutin. Le taux de participation était de 59,15% il y a 5 ans. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central il y a une semaine. Elle atteignait 25,90% à 12 heures et 59,39% à 17 heures pour le premier tour.

18:35 - Quelle influence aura la participation sur les résultats des législatives 2024 à Saint-André-sur-Orne ? L'un des critères essentiels de ce scrutin législatif est à n'en pas douter le niveau d'abstention. Le pourcentage d'abstention à Saint-André-sur-Orne pour le premier tour des élections législatives 2024 était de 30,21%. Il y a 2 ans, pour le second tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 21,1% dans la ville, contre un taux d'abstention de 20,42% au premier tour. Pour rappel, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 48,38% au premier tour. Au deuxième tour, 48,98% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel taux atteindra l'abstention à Saint-André-sur-Orne ce soir ? La hausse des prix du quotidien qui grève les finances des familles pourrait avoir des conséquences sur les décisions que prendront les habitants de Saint-André-sur-Orne.

17:29 - Dynamique électorale à Saint-André-sur-Orne : une analyse socio-démographique Dans la commune de Saint-André-sur-Orne, les habitants auront-ils un impact sur les résultats des élections législatives ? Avec une densité de population de 489 habitants par km² et 48,8% de population active, ces données pourraient favoriser une implication électorale plus importante. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 9,6% peut avoir un effet sur les espérances des habitants en ce qui concerne les directives sur le travail. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (88,42%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 685 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (11,74%) révèle la nécessité d'un soutien familial, et le taux de salariés en CDD (9,27%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Le taux d'étudiants, évalué à 7,57% à Saint-André-sur-Orne, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.