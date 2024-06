Résultat des législatives à Folligny : l'élection 2024 en direct

Le choix de celui qui va présider la France est incontestablement la référence pour estimer une tendance politique locale. Marine Le Pen avait énormément séduit à Folligny pendant la dernière élection présidentielle 2022 avec un score de 33,68% des voix dès le premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 26,6% et 13,64% des voix. Éric Zemmour héritait d'un rôle de figurant avec seulement 6,04% des voix pour sa part. Au deuxième tour, face à Macron, la candidate du RN s'était aussi imposée avec 53,49%.

Se tourner vers le scrutin législatif le plus récent fait sens au moment de ce nouveau rendez-vous des 30 juin et 7 juillet. Lors des dernières législatives à Folligny, le RN se plaçait à la seconde position sur le podium, 28,21% des habitants passés par le bureau de vote ayant voté pour son binôme, contre 37,89% pour Bertrand Sorre (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle (60,00%). Bertrand Sorre remportait donc ce scrutin sur place.