19:46 - Sur qui vont se transférer les supporters de la Nupes dissoute à Fontaine-la-Guyon ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait accumulé les points lors des dernières élections législatives, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est une nouvelle union qui s'avance en 2024. Ce qui rend très flou le vote de gauche dans les urnes. Lors des élections européennes, Raphaël Glucksmann a atteint 12,38% à Fontaine-la-Guyon. Mais on peut en revanche réévaluer ce résultat à 24% pour la gauche pour ces législatives dans la localité, la part de voix du leader PS-Place Publique étant à rehausser avec celles de l'insoumise Manon Aubry (6,67%), de l'EELV Marie Toussaint (4,6%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (2,38%). Le jour du premier round des élections législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs cumulé 20,25% des suffrages dans la localité.

18:42 - En cinq ans, l'extrême droite a grappillé 17 points à Fontaine-la-Guyon Difficile d'y voir clair dans cette avalanche de résultats. Mais quelques grandes lignes se distinguent… Ce sont déjà 17 points qui ont ainsi été pris par le RN à l'échelle de la commune entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. Il y a donc des raisons de penser que le RN termine tout proche des 40% voire plus à Fontaine-la-Guyon ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Il y a trois semaines, la piqure de rappel de Bardella à Fontaine-la-Guyon Il faut aussi revenir quelques semaines en arrière au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. Le 9 juin en effet, à Fontaine-la-Guyon, la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella à sa tête, l'a emporté, récoltant 42,86% des voix contre Raphaël Glucksmann à 12,38% et Valérie Hayer à 12,06%.

14:32 - Quel était le résultat de la dernière présidentielle à Fontaine-la-Guyon ? L'élection à la présidence de la République est probablement la principale clé pour appréhender au mieux une préférence politique locale. Fontaine-la-Guyon avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 30,63%, Marine le Pen était reléguée à la deuxième place par son rival, crédité de 33,15% des votes. L'échec était plus fort encore pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec respectivement 14,27% et 5,82% des voix. Et Marine Le Pen s'inclinait face à son rival au second tour, avec 43,54% contre 56,46%.

12:32 - Un Rassemblement national déjà favori ce soir Au début des élections législatives 2022, le RN arrivait en pôle position à Fontaine-la-Guyon. On retrouvait en effet Régine Flaunet au sommet au premier tour, avec 29,39% dans la cité, qui faisait partie de la 3ème circonscription d'Eure-et-Loir. C'est en revanche Luc Lamirault (LREM) qui remportait le scrutin chez les électeurs de Fontaine-la-Guyon au second tour, avec 57,53%.

11:02 - Fontaine-la-Guyon : démographie, élections et perspectives d'avenir Dans la ville de Fontaine-la-Guyon, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des législatives ? Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des segments clés dans la commune, avec près de 35% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 6,01%. Qui plus est, le pourcentage de ménages propriétaires (85,62%) souligne le poids des questions concernant l'habitat et l'urbanisme. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (91,58%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 574 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,99%) met en lumière des impératifs de suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,69%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Fontaine-la-Guyon mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 17,62% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'éducation et l'emploi.

09:32 - C'est le moment de voter à Fontaine-la-Guyon pour les législatives Ce 30 juin, lors du premier tour des législatives à Fontaine-la-Guyon (28190), qu'en sera-t-il de la participation ? La perte de pouvoir d'achat serait de nature à ramener les habitants de Fontaine-la-Guyon dans les bureaux de vote. Il y a 2 ans, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 169 personnes en âge de voter au sein de la localité, 80,33% avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 80,58% au premier tour, ce qui représentait 942 personnes. Pour comparer, dans la localité, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 48,77% au premier tour. Au deuxième tour, 44,94% des votants ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Fontaine-la-Guyon ? Quel député se substituera à Luc Lamirault dans la 3ème circonscription d'Eure-et-Loir ?