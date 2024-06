Résultat des législatives à Fontainebleau : premiers chiffres de l'élection 2024

Une autre source de doute qui enveloppe ces législatives sera celle du vote de gauche après l'accord des partis autour du Front populaire, un an après la disparition de la Nupes. La liste PS-Place publique menée par Raphaël Glucksmann avait atteint 15,15% à Fontainebleau le 9 juin. Mais le verdict pour la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des reports de voix de la liste LFI de Manon Aubry, celle de l'EELV Marie Toussaint ou encore du PCF Léon Deffontaine le 9 juin. Autrement dit un total tournant autour des 29% sur place. La somme des suffrages n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Fontainebleau, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 19,74% des votes dans la commune. Une percée à comparer enfin avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. L'étiquette Rassemblement national devrait atteindre 20% à Fontainebleau lors du premier tour de ces législatives si la situation annoncée par les élections du 9 juin s'applique localement. Le parti lepéniste est même crédité de 30 à 35% des suffrages dans le pays, soit 15 points de plus qu'il y a deux ans. Une somme à ajouter aussi à son résultat dans la ville ce dimanche 30 juin ? L'extrapolation est simple voire simpliste, mais cela reste cohérent au regard de la progression du mouvement sur place. Le RN a en effet déjà gagné 4 points ici, entre les européennes 2019 et celles de 2024.

Ce qu'ont dit les élections il y a quelques semaines est majeur. Regarder juste derrière peut donc sembler d'autant plus logique au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin. À Fontainebleau, les récentes européennes ont abouti à la première place de la liste de Valérie Hayer en effet avec 20,55% des voix. Elle s'imposait donc face à la liste de Jordan Bardella avec 18,22%. En troisième position se trouvait Raphaël Glucksmann avec 15,15%.

14:32 - 33,8% pour Emmanuel Macron lors de la dernière présidentielle à Fontainebleau

La préférence des habitants d'une ville se reflète sans doute le plus dans le choix fait lors de l'élection présidentielle. Performance notable : le Rassemblement national avait récolté au premier tour un meilleur pourcentage aux législatives il y a deux ans à Fontainebleau que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du chef de l'Etat. La candidate avait engrangé 12,5% au premier tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 33,8%, suivi donc de Jean-Luc Mélenchon avec 17,91% et Marine Le Pen avec 12,5%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 29,57% contre 70,43%).