19:41 - Les bulletins de la coalition de gauche scrutés La Nupes, qui est déjà morte, va-t-elle voir son score aller directement vers la nouvelle coalition de gauche lors des élections de 2024 ? La liste de Raphaël Glucksmann avait glané 10,36% à Fontenay-sur-Eure il y a quelques jours. Mais on peut en revanche réévaluer ce score à 15% pour la gauche pour ce premier tour dans la ville, la part de voix du leader PS-Place Publique étant à renforcer avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (3,26%), de Marie Toussaint (2,69%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (0,38%). A l'occasion du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs enregistré 14,01% des suffrages dans la commune. Une percée à mettre en perspective enfin avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - En 5 ans, le RN a gagné 20 points à Fontenay-sur-Eure Difficile de trouver un sens à tous ces scores. Mais des tendances se dégagent… La progression du RN, qui se chiffre déjà à 20 points à Fontenay-sur-Eure entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir gagné du terrain plus rapidement à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. En extrapolant, on peut donc conclure que le RN sera tout proche des 30% ou plus dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une victoire du Rassemblement national à Fontenay-sur-Eure début juin Ce qui est sorti des dernières élections le 9 juin va résonner encore plus fort dans les esprits ce dimanche 30 juin. C'est en effet la liste RN poussée par Jordan Bardella qui s'est imposée aux élections européennes 2024 à Fontenay-sur-Eure, avec 41,46% des suffrages exprimés devant la liste emmenée par Valérie Hayer avec 19,77%, elle-même suivie par la liste de Raphaël Glucksmann avec 10,36%.

14:32 - Emmanuel Macron devançait Le Pen et Mélenchon à Fontenay-sur-Eure lors de la dernière présidentielle Fontenay-sur-Eure avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 27,43%, Marine le Pen était distancée à la deuxième place par son rival, bénéficiant de 34,96% des votes. Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 11,06% et 8,85% des suffrages. Et la cheffe du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 39,14% contre 60,86%.

12:32 - Le résultat d'Ensemble déjà déterminant ce soir Le résultat des législatives à l'échelle locale sera regardé avec le prisme de la dynamique lepéniste, comme au niveau national. Il y a deux ans, lors des législatives à Fontenay-sur-Eure, le RN terminait à la seconde position sur le podium, 25,22% des habitants passés par le bureau de vote s'étant tournés vers son binôme, contre 35,99% pour Guillaume Kasbarian (Ensemble !) au premier tour. Au tour suivant, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme Ensemble ! Avec 70,78%. Guillaume Kasbarian conservait donc son avance sur place.

11:02 - Élections législatives à Fontenay-sur-Eure : un éclairage démographique Quel portrait faire de Fontenay-sur-Eure, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 1 153 habitants, ce village peut compter sur une certaine vitalité démographique. Avec 121 entreprises, Fontenay-sur-Eure offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles détenant au moins une automobile (90,87%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les habitants, dont 47,33% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette diversité sociale, 46,8% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 495,10 €, accable une ville qui désire un avenir prospère. Pour finir, Fontenay-sur-Eure incarne les enjeux et les ambitions de la France contemporaine.

09:32 - La mobilisation des habitants aux législatives à Fontenay-sur-Eure Ce 30 juin, lors des élections législatives à Fontenay-sur-Eure (28630), qu'en sera-t-il de la participation ? Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 54,84% au premier tour. Au second tour, 49,88% des votants se sont déplacés. Qu'en sera-t-il de la participation à Fontenay-sur-Eure cette année ? Lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 82,65% des inscrits sur les listes électorales de la localité. La participation était de 80,56% au premier tour, ce qui représentait 692 personnes. L'inflation dans le pays qui pèse sur les finances des foyers français pourrait en effet avoir des conséquences sur les choix que feront les électeurs de Fontenay-sur-Eure.