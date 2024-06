Résultat des législatives à Fourques-sur-Garonne : l'élection 2024 en direct

En direct

15:36 - Marine Le Pen en tête à Fourques-sur-Garonne au premier tour de l'élection présidentielle C'est incontestablement le choix du président de la République qui en dit le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. Il faut retenir que le RN avait obtenu au premier tour un meilleur pourcentage aux législatives 2022 à Fourques-sur-Garonne que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du chef de l'Etat. Celle-ci avait engrangé 28,01% au premier tour sur place. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, obtenant chacun 21,34% et 14,66%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 52,23% contre 47,77%).

12:32 - Le Rassemblement national en tête au premier tour des législatives 2022 à Fourques-sur-Garonne Se tourner vers le scrutin législatif le plus récent semble une évidence au moment de l'élection du jour. Le Rassemblement national parvenait à tirer son épingle du jeu à Fourques-sur-Garonne lors des législatives 2022. On retrouvait en effet Hélène Laporte devant ses concurrents au premier tour, avec 32,33% dans la cité, qui faisait partie de la 2ème circonscription du Lot-et-Garonne. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la cité, avec 43,13%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 29,40%.

11:02 - Fourques-sur-Garonne : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Dans la ville de Fourques-sur-Garonne, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques influencent les résultats des législatives. Avec une densité de population de 92 habitants/km² et 45,74% de population active, ces données pourraient favoriser une implication électorale plus forte. Le taux de chômage à 10,77% pourrait agir sur les espoirs des habitants en ce qui concerne les politiques sur le travail. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (13,74%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 550 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (18,86%) révèle des impératifs de suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,25%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Fourques-sur-Garonne mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,76% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.

09:32 - Les législatives démarrent à Fourques-sur-Garonne : quel sera le taux de participation ? À Fourques-sur-Garonne, le niveau de participation constituera indéniablement un facteur décisif du scrutin législatif. La détermination des habitants d'empêcher la montée de l'extrême-droite est de nature à renforcer l'engagement civique des citoyens de Fourques-sur-Garonne. Il y a 2 ans, au premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 966 personnes en âge de voter au sein de la localité, 18,74% avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 18,74% au deuxième tour. Pour rappel, dans la localité, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 43,06% au premier tour et seulement 39,65% au deuxième tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Fourques-sur-Garonne cette année ? Quel député succédera à Hélène Laporte dans la 2ème circonscription du Lot-et-Garonne ?