Résultat des législatives à Fresquiennes : l'élection 2024 en direct

L'inclinaison des habitants d'une commune émerge sans doute le plus dans les résultats de la présidentielle. On remarque que le Rassemblement national avait fait au premier tour un pourcentage plus élevé aux législatives à Fresquiennes que Marine Le Pen en personne lors de l'élection présidentielle. La cheffe du parti avait engrangé 33,09% au premier tour sur place. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, obtenant chacun 27,33% et 15,66%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 49,84% contre 50,16%).

11:02 - Fresquiennes et législatives : démographie, économie et choix électoraux

À Fresquiennes, les données démographiques et socio-économiques façonnent le contexte politique et peuvent impacter les élections législatives. Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des segments démographiques cruciaux dans le bourg, avec près de 32% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 3,53%. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (6,98%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 488 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (7,35%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,15%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Fresquiennes mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 19,86% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'éducation et l'emploi.