En direct

19:47 - Qui vont adopter les supporters de gauche à Frignicourt ? La Nupes étant déjà morte, que décideront ses électeurs pour ces nouvelles élections de 2024 ? Et surtout, combien va en glaner le Front populaire ? Lors des élections européennes, la liste de Raphaël Glucksmann s'est élevée à 8,96% à Frignicourt. Reste que dans la localité, il faudra aussi assimiler les 3,78% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 1,96% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,82% de Léon Deffontaine (PCF). Soit un total tournant autour des 13% sur place. La manne s'avère conséquente : lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Frignicourt, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 11,06% des votes dans la localité. Une performance à compléter enfin avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (11,72% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,25% pour Yannick Jadot, 1,78% pour Fabien Roussel et 2,16% pour Anne Hidalgo).

18:42 - L'époustouflante évolution de l'extrême droite à Frignicourt en 5 ans Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. La progression du RN, qui s'élève déjà à 12 points à Frignicourt entre son score des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement semble en effet avoir gagné du terrain plus rapidement à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. En extrapolant, on peut donc imaginer que le RN sera à près de 33% ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une percée du RN aussi à Frignicourt il y a trois semaines ? Il faut aussi évidemment se retourner sur le tout dernier test électoral au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives. Il y a quelques semaines en effet, à Frignicourt, la liste RN, dirigée par Jordan Bardella, a remporté l'élection, récoltant 49,3% des votes devant Valérie Hayer à 15,27% et Raphaël Glucksmann à 8,96%.

14:32 - Marine Le Pen en tête à Frignicourt lors de la dernière présidentielle Le choix du locataire de l'Elysée est sans doute la meilleure loupe pour tenter de dégager une tendance politique locale. La ville de Frignicourt avait offert un plébiscite à Marine Le Pen lors de l'élection à la présidence de la République 2022. La cheffe de file du parti d'extrême droite prenait une avance notable avec 38,43% au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 27,74% et 11,72% des voix. Éric Zemmour prenait la quatrième place avec 6,84% des suffrages pour sa part. La patronne du RN s'imposait finalement au deuxième round dans la commune avec 52,91%, devant Emmanuel Macron à 47,09%.

12:32 - À Frignicourt, les résultats des dernières législatives toujours aussi pertinents aujourd'hui ? Le score du Rassemblement national sera scruté à la loupe pour ces élections, à l'échelle locale. Lors des dernières législatives à Frignicourt, le RN avait dû se contenter de la deuxième place, 25,15% des votants ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 46,52% pour Charles de Courson (Divers droite) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme Divers droite (69,27%). Charles de Courson remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Tendances démographiques et électorales à Frignicourt : ce qu'il faut savoir Les facteurs démographiques et socio-économiques de Frignicourt montrent des tendances claires qui pourraient influencer le résultat des élections législatives. Avec une densité de population de 192 hab par km² et 42,78% de population active, la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le taux de chômage à 10,53% peut avoir un effet sur les attentes des électeurs quant aux directives sur le travail. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (18,53%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 670 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (14,91%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,23%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Frignicourt mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 37,59% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

09:32 - Les législatives sont lancées à Frignicourt : scrutin en cours Au cours des élections passées, les 1 804 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Début juin, lors des européennes, 1 440 personnes aptes à participer à une élection à Frignicourt avaient pris part au scrutin (soit 50,83%), contre un taux de participation de 51,7% lors des européennes de 2019. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 48,1% au premier tour et seulement 44,94% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Frignicourt ? En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 402 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 77,89% avaient participé à l'élection, à comparer avec une participation de 79,62% au second tour, ce qui représentait 1 117 personnes.