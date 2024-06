En direct

19:40 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives à Gardonne fait envie La Nupes, qui a déjà éclaté, va-t-elle voir son score se transférer automatiquement vers la nouvelle coalition de gauche aux législatives 2024 ? Au moment des élections européennes, Raphaël Glucksmann a obtenu 9,5% à Gardonne. Reste que dans la ville, il faudra aussi prendre en compte les 5,15% de Manon Aubry (La France insoumise), les 3,22% de Marie Toussaint (EELV) et les 4,67% de Léon Deffontaine (PC). En d'autres termes, un cumul tournant autour des 21% sur place. Lors du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs obtenu 16,61% des votes dans la localité. Une performance à affiner enfin avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - Le Rassemblement national a vivement avancé à Gardonne en 5 ans Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. La progression du RN, qui s'élève déjà à 10 points à Gardonne entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti semble en effet avoir progressé plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. A ce rythme, on peut donc conclure que le RN sera à près de 40% voire plus dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une avance du RN à Gardonne le 9 juin dernier Une autre expérience électorale, bien plus récente, s'est déroulée dernièrement dont les résultats sont aussi à analyser de près. D'autant qu'il s'agit d'un séisme. Si on se penche sur le détail, 275 habitants de Gardonne passés par les isoloirs se sont en effet tournés vers la liste RN il y a quelques jours, aux européennes. La liste Bardella cumulait ainsi 44,28% des votes contre Valérie Hayer à 11,92% et Raphaël Glucksmann à 9,5%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Marine Le Pen à Gardonne lors de la présidentielle 2022 C'est probablement l'élection du chef de l'Etat qui nous donne le plus d'indicateurs sur le bord politique des habitants d'une commune. L'élection suprême s'était nettement montrée favorable à Marine Le Pen en 2022 dans la cité. La numéro 1 du parti frontiste terminait à 35,9% au 1er tour, tandis que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 20,4% et 17,37% des voix. Éric Zemmour devait alors se placer parmi les figurants avec seulement 6,64% des voix. La candidate du RN s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 56,89%, devant Emmanuel Macron à 43,11%.

12:32 - Un Rassemblement national déjà favori ce dimanche Au niveau local, le résultat de la formation de Jordan Bardella à ces élections législatives sera très instructif. Les élections législatives 2022 avaient abouti à un très bon résultat pour le RN à Gardonne. On retrouvait en effet Serge Muller au sommet au premier tour, avec 32,51% dans la ville, qui votait pour la 2ème circonscription de la Dordogne. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la cité, avec 55,40%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 44,60%.

11:02 - Gardonne : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Les données démographiques et socio-économiques de Gardonne mettent en évidence des tendances claires susceptibles d'impacter le résultat des législatives. Avec une densité de population de 188 habitants/km² et 41,34% de population active, ces données pourraient présager un engagement électoral plus important. Le taux de chômage à 11,68% pourrait avoir un effet sur les inquiétudes des électeurs en matière de directives sur l'emploi. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (78,3%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 585 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,60%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (14,92%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Gardonne mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 17,14% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

09:32 - C'est l'heure de voter à Gardonne : l'abstention au cœur des préoccupations À Gardonne, quelle abstention aux élections législatives ? Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 30 juin 2024, lors des élections législatives à Gardonne (24680) ? L'inflation dans le pays qui plombe les finances des ménages serait par exemple susceptible de ramener les habitants de Gardonne dans les bureaux de vote. Il y a deux ans, au second tour de la présidentielle, 19,35% des personnes en capacité de participer à une élection dans la commune avaient déserté les urnes. L'abstention était de 19,52% au premier tour. Pour comparer, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 46,18% au premier tour et seulement 48,85% au deuxième tour. Quel député détrônera Serge Muller dans la 2ème circonscription de la Dordogne ?