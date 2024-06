En direct

19:41 - À Gasville-Oisème, quels reports de voix à gauche ce soir ? L'autre interrogation qui accompagne ces élections législatives sera celle du vote de gauche après l'arrivée du Nouveau Front populaire, un an après la disparition de la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes). Lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Gasville-Oisème, le binôme Nupes avait en effet réuni 23,53% des votes dans la commune. Un score à mettre en perspective avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (13,13% pour Jean-Luc Mélenchon, 7,61% pour Yannick Jadot, 1,47% pour Fabien Roussel et 0,74% pour Anne Hidalgo). La liste Place-Publique emmenée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS a plus récemment obtenu 12,8% à Gasville-Oisème le 9 juin. Mais on peut en revanche évaluer un score de 23% pour la gauche pour ce premier tour dans la ville, la part de voix du leader de la liste PS-Place Publique étant à réévaluer avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (5,8%), de Marie Toussaint (5,46%) ou encore de Léon Deffontaine (1,02%).

18:42 - Le RN a nettement séduit à Gasville-Oisème Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. L'évolution du RN, qui s'élève déjà à 13 points à Gasville-Oisème entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir gagné du terrain plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. A ce rythme, on peut donc conclure que le RN sera à près de 25% ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Gasville-Oisème dans la moyenne française concernant le RN il y a trois semaines Revenir quelques semaines en arrière apparaît comme plus avisé encore, au moment d'analyser le scrutin des législatives. Car ce qui est sorti des élections il y a quelques jours est un véritable marqueur. C'est en effet la liste d'extrême droite de Jordan Bardella qui a dominé les élections européennes 2024 à Gasville-Oisème, avec 32,42% des électeurs, soit 190 voix, devant celle de Valérie Hayer avec 19,8%, et la liste de Raphaël Glucksmann avec 12,8%.

14:32 - Emmanuel Macron devançait Le Pen et Mélenchon à Gasville-Oisème au premier tour de la dernière présidentielle Le choix de celui qui va présider la France est incontestablement la référence pour évaluer une préférence politique locale. Gasville-Oisème avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 24,54%, Marine le Pen était distancée à la deuxième place par son rival, porté par 34,36% des voix. Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 13,13% et 7,61% des voix. Et la candidate du RN ne rattrapait pas son rival au second tour, avec 39,3% contre 60,7%.

12:32 - Une majorité encore favorite au premier tour ? Se tourner vers le plus récent scrutin législatif est d'une logique implacable au moment de l'élection cruciale des 30 juin et 7 juillet. Les législatives 2022 à Gasville-Oisème ne seront pas favorables, au premier tour, au RN, qui s'élèvera au mieux à 17,84% dans la commune, partie intégrante de la 1ère circonscription d'Eure-et-Loir, alors que les candidats LREM rassembleront 38,63% des voix. Au deuxième round, c'est encore Guillaume Kasbarian qui va remporter le plus de votes, avec 57,80% sur l'unique circonscription couvrant les lieux.

11:02 - Élections législatives à Gasville-Oisème : impact de la démographie et de l'économie locale Les facteurs démographiques et socio-économiques de Gasville-Oisème mettent en évidence des tendances évidentes susceptibles d'influencer le résultat des élections législatives. La pyramide des âges peut agir sur les orientations des mesures en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans la commune, 18,74% des résidents sont des enfants, et 27,27% ont 60 ans et plus. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (10,57%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 521 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,90%) révèle des besoins de suivi familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (3,89%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Gasville-Oisème mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 27,2% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

09:32 - Election à Gasville-Oisème : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes L'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif 2024 sera indiscutablement l'ampleur de la participation à Gasville-Oisème. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 50,34% au premier tour. Au second tour, 51,16% des votants ont exercé leur droit de vote. Il y a deux ans, au deuxième tour de l'élection présidentielle, 79,81% des personnes en capacité de voter dans la commune avaient participé à l'élection, à comparer avec un taux de participation de 79,52% au premier tour, c'est-à-dire 827 personnes. Le désir de changement des habitants est susceptible faire augmenter le taux de participation à Gasville-Oisème.