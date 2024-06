En direct

19:51 - La nouvelle union de la gauche pourrait compter entre 28% et 29% à Gennes-Val-de-Loire lors de ce premier tour Alors que la Nupes avait marqué les élections législatives précédentes, mais a disparu aujourd'hui, c'est le Nouveau Front populaire qui se présente pour ces élections. Ce qui rend très flou le vote de gauche dans les urnes. La barre est haute : lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Gennes-Val-de-Loire, le binôme Nupes avait en effet cumulé 28,74% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Combien voteront pour le Nouveau Front populaire, représentant les insoumis, les socialistes, les communistes, les écologistes et d'autres, et annoncé au coude-à-coude avec la majorité par les sondeurs ? Aux élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a glané 13,86% à Gennes-Val-de-Loire. Mais on peut en revanche se projeter sur un résultat de 29% pour la gauche pour ce premier round dans la ville, la part de voix du chef de file de la liste PS-Place Publique étant à renforcer avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (7,46%), de l'écologiste Marie Toussaint (8,05%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (1,84%).

18:42 - En cinq ans, le Rassemblement national a grappillé 9 points à Gennes-Val-de-Loire Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Alors qu'au niveau du pays, les résultats du Rassemblement national ont grimpé à plus de 30% des voix aux élections européennes de 2024, soit environ 8 points de plus qu'en 2019, la progression locale semble plus forte encore. Le mouvement frontiste a en effet déjà récupéré 9 points sur place entre 2019 et 2024. Il est donc permis de penser que le RN finisse pas loin des 30% ou plus à Gennes-Val-de-Loire ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le RN à son niveau national à Gennes-Val-de-Loire le 9 juin dernier Revenir quelques semaines en arrière apparaît également comme pertinent au moment d'anticiper le scrutin des législatives, le résultat des élections du 9 juin dernier étant majeur. Le score de la liste RN, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Gennes-Val-de-Loire, avec 31,35%. Le mouvement nationaliste doublait alors Valérie Hayer à 15,42% et Raphaël Glucksmann à 13,86%.

14:32 - Qui a gagné l'élection présidentielle il y a deux ans à Gennes-Val-de-Loire ? C'est probablement l'élection du président de la République qui est le meilleur indice sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Marine Le Pen était deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 24,71% contre 31,14% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot finissaient au pied de ce podium avec respectivement 19,04% et 5,83% des suffrages. Et la candidate du RN ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour, avec 40,69% contre 59,31%.

12:32 - Quel score pour le bloc présidentiel ce soir à Gennes-Val-de-Loire ? Au niveau local comme dans le reste du pays, le résultat du RN aux législatives sera très commenté. Le RN se prenait les pieds dans le tapis dans la commune de Gennes-Val-de-Loire il y a deux ans, lors des élections des députés, avec 19,15% au premier tour, contre 30,39% pour Bernard Lahondès (RN) dans la 3e circonscription avec 25,23% et Laëtitia Saint-Paul (ENS) dans la 4e circonscription avec 34,94% (Ensemble !), Gennes-Val-de-Loire étant partie intégrante de la 3ème circonscription du Maine-et-Loire. Le parti restera fantomatique, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:02 - Les données démographiques de Gennes-Val-de-Loire révèlent les tendances électorales A la mi-journée des élections législatives, Gennes-Val-de-Loire fourmille de diversité et d'activités. Dotée de 4 496 logements pour 8 464 habitants, la densité de la commune est de 88 habitants par km². Ses 577 entreprises attestent un certain dynamisme. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (24,0%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Les citoyens, comprenant une proportion de 36,07% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Malgré un taux de chômage de 10,92%, la commune affiche un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 26 552 € par an. En résumé, Gennes-Val-de-Loire incarne les défis et les ambitions de la France contemporaine.

09:32 - Gennes-Val-de-Loire : la mobilisation des citoyens aux législatives L'un des critères clés du scrutin législatif 2024 sera sans nul doute le niveau de participation à Gennes-Val-de-Loire (49160). Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 45,25% au premier tour. Au deuxième tour, 48,75% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée en juin 2022. Elle atteignait 18% à 12 heures et seulement 39% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, au premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 6 337 inscrits sur les listes électorales au sein de l'agglomération, 19,33% étaient restés chez eux, contre une abstention de 20,67% au second tour.