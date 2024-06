En direct

19:50 - La gauche aussi dans le groupe de tête à Giberville pour ces législatives ? L'autre incertitude qui enveloppe ces élections législatives est celle du vote de gauche après la création du Nouveau Front populaire, un an après la dispersion de la coalition de Mélenchon. Il y a quelques jours aux européennes, la liste Glucksmann a atteint 15,15% à Giberville. Reste que dans la localité, il faudra aussi prendre en compte les 9,45% de Manon Aubry (LFI), les 4,04% de Marie Toussaint (EELV) et les 6,51% de Léon Deffontaine (PC). Autrement dit un total tournant autour des 34% sur place. La somme des suffrages n'est pas négligeable : lors du premier tour des législatives à Giberville, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 41,4% des votes dans la localité. Une performance à comparer enfin avec les 35% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle quelques jours plus tôt, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien récupérera le Nouveau Front populaire, soutenu par LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres forces des gauche, et donné au coude-à-coude avec la majorité dans les intentions de vote ?

18:42 - Le Rassemblement national a lourdement gagné du terrain à Giberville Alors que conclure de cet ensemble hétéroclite de chiffres ? L'avancée du RN, qui s'élève déjà à 8 points à Giberville entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir gagné du terrain plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. En extrapolant, on peut donc conclure que le RN sera à près de 29% ou plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Jordan Bardella dans sa moyenne nationale à Giberville début juin Le résultat de ce 30 juin sera peut-être bien plus rapproché de l'équilibre établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Si on se penche sur le détail, 730 habitants de Giberville passés par les bureaux de vote ont en effet été séduits par la liste RN il y a trois semaines, aux élections européennes. La liste, qui avait comme guide un certain Jordan Bardella, cumulait ainsi 34,66% des suffrages devant Raphaël Glucksmann à 15,15% et Valérie Hayer à 12,82%.

14:32 - Giberville avait voté Le Pen lors de la dernière présidentielle C'est probablement l'élection du président de la République qui nous donne le plus d'indicateurs sur l'inclinaison des habitants d'une commune. La communauté des électeurs de Giberville avait offert un plébiscite à Marine Le Pen au moment de l'élection suprême 2022. La patronne du parti d'extrême droite écrasait le match avec 26,35% au premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 25,49% et 23,07% des voix. Fabien Roussel se contentait de la quatrième place avec 6,13% des voix. Marine Le Pen s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 44,94% contre 55,06%.

12:32 - Quel résultat dans les urnes lors des législatives il y a deux ans à Giberville ? Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national sera un point d'observation clé pour ces élections des députés 2024 localement. Il y a deux ans, lors des législatives à Giberville, le RN avait dû se contenter de la seconde position sur le podium, 21,82% des habitants passés par le bureau de vote ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 41,40% pour Arthur Delaporte (LFI-PS-PC-EELV) au premier tour. Au tour suivant, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme LFI-PS-PC-EELV (65,97%). Arthur Delaporte remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Giberville : démographie, élections et perspectives d'avenir Quel impact auront les électeurs de Giberville sur le résultat des législatives ? Dans la commune, 34% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 25,81% ont plus de 60 ans. La pyramide des âges peut avoir un effet sur les priorités des mesures en matière d'instruction et de soins de santé. Le taux de ménages détenant au moins une automobile (82,78%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des 1 785 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (20,71%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, et le pourcentage de salariés en CDD (8,29%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Giberville mettent en avant une diversité de qualifications, avec 30,74% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

09:32 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Giberville Au fil des dernières élections, les 4 891 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. Début juin, à l'occasion des élections européennes, 55,63% des personnes habilitées à participer à une élection à Giberville s'étaient rendues dans l'isoloir, à comparer avec une participation de 54,34% il y a cinq ans. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 47,66% au premier tour et seulement 46,72% au second tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Giberville cette année ? Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle atteignait 18,43% à 12 heures et seulement 39,42% à 17 h pour le premier tour.