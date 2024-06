Résultat des législatives à Gif-sur-Yvette : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - La gauche aussi dans le match à Gif-sur-Yvette pour ces élections législatives ? La tendance à gauche est aussi à considérer lors de ces élections législatives, avec comme inconnue le choix de ceux qui avaient choisi la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Nouveau Front populaire, qui manque encore d'un leader, a des chances d'en rassembler une partie. Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Gif-sur-Yvette, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 34,16% des votes dans la localité. Un score à compléter avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Lors des européennes plus récemment, la liste Glucksmann s'est élevée à 19,88% à Gif-sur-Yvette. Mais le résultat de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de Manon Aubry (9,35%), ainsi que de ceux de Marie Toussaint (9,77%) et enfin de Léon Deffontaine (1,38%) le 9 juin. Soit un total de 38% sur place.

18:42 - Le Rassemblement national favori pour les législatives à Gif-sur-Yvette ? Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Si on extrapole la progression du RN qui se dégage des dernières européennes au niveau national, soit près de 8 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score du candidat RN pourrait s'élever à près de 10% à Gif-sur-Yvette. Une estimation qui paraît logique compte tenu des points également gagnés par les lepénistes sur place sur la même période (7,04% pour Jordan Bardella en 2019 et 12,12% le 9 juin dernier), correspondant en effet à 5 points de parts de voix.

15:31 - Le RN n'a pas fait recette à Gif-sur-Yvette lors des élections européennes Le score de celui ou celle qui l'a emporté à l'issue des dernières élections le 9 juin reste sans doute plus ancré encore dans les mémoires. Grand favori des sondages, Jordan Bardella a encaissé une petite déculottée en effet aux européennes 2024 à Gif-sur-Yvette. La tête de liste RN a terminé troisième, avec 12,12%, contre Valérie Hayer avec 24,23% et Raphaël Glucksmann avec 19,88%.

14:32 - Emmanuel Macron devançait Le Pen et Mélenchon à Gif-sur-Yvette au premier tour de l'élection présidentielle Avec 7,89%, c'est un résultat trop maigre qu'avait fait Marine Le Pen à Gif-sur-Yvette au premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022. La candidate était distancée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 41,17% et 20,83% des votes. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 82,52% devant Marine Le Pen (17,48%).

12:32 - Quel avait été le verdict des législatives en 2022 à Gif-sur-Yvette ? Le score obtenu par le Rassemblement national sera scruté à la loupe localement pour ces élections de l'Assemblée nationale 2024. Lors des dernières législatives, le Rassemblement national était en échec au premier tour dans la ville de Gif-sur-Yvette, obtenant 4,37% des suffrages sur place, contre 34,16% pour Cédric Villani (LFI-PS-PC-EELV). Au second tour, le RN échouait également, laissant cette fois la victoire locale aux concurrents estampillés La République en Marche (54,73% contre 45,27% pour le RN). C'est en revanche Paul Midy (La République en Marche) qui arrivait premier au finish cette fois.

11:02 - Gif-sur-Yvette et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux Dans la ville de Gif-sur-Yvette, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur les résultats des législatives. Le taux de chômage à 8,03% peut avoir un effet sur les espérances des électeurs quant aux mesures sur le travail. Avec une densité de population de 1816 habitants/km² et 43,59% de population active, ces chiffres pourraient favoriser un engagement électoral plus important. Le taux important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 51,5%, révèle une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques tels que la finance, la technologie ou la recherche. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 7,72% et d'une population immigrée de 12,23% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Le taux d'étudiants, évalué à 13,98% à Gif-sur-Yvette, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, en quête de formation et de développement personnel.

09:32 - Les législatives commencent à Gif-sur-Yvette : la participation en question Le niveau de participation constituera incontestablement l'un des critères décisifs du scrutin législatif à Gif-sur-Yvette (91190). Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 36,82% au premier tour et seulement 38,45% au deuxième tour. Quel niveau atteindra l'abstention à Gif-sur-Yvette cette année ? Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, 17,37% des personnes habilitées à voter dans l'agglomération avaient déserté les urnes. L'abstention était de 20,45% au second tour. Les campagnes pour contrer le Rassemblement national sont capables de renforcer l'engagement civique des habitants de Gif-sur-Yvette.