19:51 - Le résultat de la gauche unie aux législatives 2022 à Gond-Pontouvre scruté La dynamique de la gauche est aussi à jauger lors de ces législatives, avec comme inconnue les intentions de ceux qui avaient voté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Front populaire, qui manque toujours d'un chef, reste un mystère. Raphaël Glucksmann avait terminé à 16,27% à Gond-Pontouvre pour ces élections continentales. Mais on peut en revanche se projeter sur un score de 33% pour la gauche pour ce premier tour dans la cité, la part de voix du chef de file de la liste PS-Place Publique étant à additionner avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (9,06%), de l'EELV Marie Toussaint (5,63%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (3,53%). Le jour du premier round des législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs cumulé 25,31% des bulletins dans la localité. Une performance à affiner enfin avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - 9 points grappillés en 5 ans par le RN à Gond-Pontouvre Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Ce sont déjà 9 points qui ont ainsi été récupérés par le RN sur place entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une énorme progression. On ne peut donc pas exclure que le RN soit à près de 25% ou plus à Gond-Pontouvre ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une performance de Bardella dans la moyenne à Gond-Pontouvre il y a trois semaines Regarder quelques jours en arrière semble aussi logique au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant un précédent essentiel. Dans le détail, 612 votants de Gond-Pontouvre ont en effet préféré la liste RN il y a trois semaines, aux élections européennes. La liste de Jordan Bardella attirait 31,32% des suffrages face à Valérie Hayer à 16,73% et Raphaël Glucksmann à 16,27%.

14:32 - Gond-Pontouvre avait voté Macron au premier tour de la dernière présidentielle L'élection suprême est incontestablement la clé pour appréhender au mieux une tendance politique locale. Gond-Pontouvre avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 24,35%, Marine le Pen était distancée au second rôle par son rival, porté par 29% des votes. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 22,44% et 5,31% des suffrages. Et la candidate du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 40,43% contre 59,57%.

12:32 - Une majorité présidentielle encore favorite ce dimanche ? Le résultat du plus récent scrutin législatif est un indicateur clé au moment de l'élection du jour. Au moment de fournir ou non une majorité à la France il y a deux ans, le RN était en échec au premier tour dans la commune de Gond-Pontouvre, grattant 17,51% des votes sur place, contre 30,08% pour Thomas Mesnier (La République en Marche). Au deuxième tour, c'est en revanche René Pilato (LFI-PS-PC-EELV) qui va glaner le plus de suffrages, avec 50,48% sur l'unique circonscription recouvrant les lieux.

11:02 - Élections à Gond-Pontouvre : l'impact des caractéristiques démographiques Comment la population de Gond-Pontouvre peut-elle impacter les résultats des législatives ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 11,04% et une densité de population de 798 habitants par km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de ménages détenant au moins une automobile (79,53%) montre le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des 1 915 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (19,98%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,51%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Gond-Pontouvre mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 18,48% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

09:32 - Quelles prévisions pour la participation aux législatives à Gond-Pontouvre ? Au fil des dernières années, les 6 047 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Il y a quelques semaines, pendant les précédentes élections européennes, le taux de participation s'était hissé à 53,42% au sein de Gond-Pontouvre (Charente). Le taux de participation était de 52,23% lors des européennes de 2019. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 49,86% au premier tour et seulement 49,53% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Gond-Pontouvre ? En avril 2022, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 74,76% au sein de la ville, à comparer avec un taux de participation de 77,57% au premier tour, soit 2 957 personnes.