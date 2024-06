En direct

19:41 - Sur quel candidat vont se porter les orphelins de la Nupes disparue à Goupil-Othon ? La répartition des voix de gauche est aussi à jauger lors de ces législatives, avec comme inconnue la décision de ceux qui avaient opté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui n'existe plus désormais. Le Nouveau Front populaire, qui n'a pas encore de leader quant à lui, a des chances d'en attirer une part. Pour le premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 21,36% des voix dans la localité. A l'issue des européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann s'est arrogée 6,58% à Goupil-Othon. Mais on peut en revanche se projeter sur un score de 12% pour la gauche pour ce premier tour dans la ville, la part de voix du leader Place Publique étant à rehausser avec celles de la LFI Manon Aubry (4,46%), de l'EELV Marie Toussaint (1,27%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (1,91%).

18:42 - 16 points grattés en 5 ans par le RN à Goupil-Othon Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. L'avancée du RN, qui se chiffre déjà à 16 points à Goupil-Othon entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement semble en effet être monté plus rapidement à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. A ce rythme, on peut imaginer que le RN sera à près de 40% dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Goupil-Othon a pris fait et cause pour Jordan Bardella au début du mois Il faut aussi évidemment se retourner sur le tout dernier test électoral au moment d'appréhender le scrutin des législatives. Si on se penche sur le détail, 255 habitants de Goupil-Othon passés par les urnes ont en effet choisi le RN il y a quelques jours, aux élections européennes. La liste, emmenée par Jordan Bardella, a glané ainsi 54,14% des suffrages contre Valérie Hayer à 11,68% et François-Xavier Bellamy à 6,79%.

14:32 - Marine Le Pen en tête à Goupil-Othon lors de l'élection présidentielle Le bord politique des habitants d'une commune se reflète bien souvent le plus visiblement dans l'équilibre établi lors de l'élection présidentielle. La communauté des électeurs de Goupil-Othon avait offert un plébiscite à Marine Le Pen au terme de l'élection à la présidence de la République 2022. La cheffe du Rassemblement national écrasait le match avec 37,25% au premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 24,73% et 15,61% des voix. La quatrième place revenait à Éric Zemmour, avec 6,8% des voix. Marine Le Pen s'imposait finalement au second round dans la commune avec 57,54%, devant Emmanuel Macron à 42,46%.

12:32 - Nouveau coup de force pour le RN à Goupil-Othon ? Le Rassemblement national réalisait un très gros démarrage à Goupil-Othon lors des élections du Parlement en 2022. Dans la commune, partie intégrante de la 2ème circonscription de l'Eure, c'est Katiana Levavasseur qui arrivait en tête au premier tour avec 34,27%. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans le secteur, avec 58,48%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 41,52%.

11:02 - L'avenir de la France se dessine aussi à Goupil-Othon Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections législatives à Goupil-Othon comme partout. Dotée de 583 logements pour 1 254 habitants, la densité de la commune est de 86 hab par km². Ses 55 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social comprend 385 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (83,02%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Les habitants, dont 36,2% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette mosaïque sociale, 46,49% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 38,01 euros, pèse sur une ville qui vise un avenir prospère. Pour finir, à Goupil-Othon, les spécificités locales se mêlent aux objectifs français.

09:32 - Les législatives sont lancées à Goupil-Othon : scrutin en cours Ce 30 juin 2024, lors du premier tour des élections législatives à Goupil-Othon, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 47,93% au premier tour et seulement 47,52% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Goupil-Othon ? Pour mémoire, à l'échelle nationale, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 52,49% au premier tour et 53,77% au deuxième tour, plus qu'en 2017. En avril 2022, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, 21,27% des personnes en âge de participer à une élection dans la commune avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 19,93% au second tour.