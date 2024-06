Résultat des législatives à Gouvernes : l'élection 2024 en direct

En direct

16:31 - Gouvernes dans la moyenne française concernant Jordan Bardella le 9 juin dernier Se pencher sur la dernière expérience électorale peut aussi sembler avisé au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin. 28,33% des votes sont en effet tombés vers l'extrême droite de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux européennes à Gouvernes, devant Valérie Hayer à 17,41% et Raphaël Glucksmann à 11,3%. Le mouvement nationaliste s'est arrogé le scrutin avec 153 votants de Gouvernes.

14:32 - 37,2% pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022 à Gouvernes La préférence des habitants d'une ville se reflète sans doute le plus visiblement dans le choix fait lors de l'élection suprême. Performance notable : le Rassemblement national avait récolté au premier tour plus d'électeurs en moyenne aux législatives 2022 dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du locataire de l'Elysée. La candidate avait accumulé 19,6% au 1er tour dans la cité. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 37,2%, suivi donc de Marine Le Pen avec 19,6% et Jean-Luc Mélenchon avec 14,67%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 34,64% contre 65,36%).

12:32 - Quel score pour Ensemble ce dimanche soir à Gouvernes ? Le poids des bulletins dans l'urne pour le RN sera scruté à la loupe pour ces élections de l'Assemblée, à l'échelle locale, comme au niveau national. Lors des dernières législatives à Gouvernes, le RN finissait à la deuxième place sur le podium, 21,32% des habitants passés par l'isoloir s'étant tournés vers son binôme, contre 36,05% pour Rodrigue Kokouendo (Ensemble !) au premier tour. Au deuxième, il triomphait pourtant avec 62,2% des votes, devant les candidats LFI-PS-PC-EELV (37,80%). C'est donc Didier Bernard chez les frontistes qui arrivait premier au finish.

11:02 - Gouvernes aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Les facteurs démographiques et socio-économiques de Gouvernes montrent des tendances claires qui pourraient impacter le résultat des élections législatives. Le taux de chômage à 6,54% pourrait avoir un effet sur les espoirs des habitants en ce qui concerne les mesures sur le travail. Avec 44,18% de population active et une densité de population de 425 hab/km², peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le taux élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 36,36%, révèle une population possédant un niveau d'éducation élevé. Le nombre de familles monoparentales (9,86%) met en évidence des impératifs d'accompagnement familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (3,76%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (42,15%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Gouvernes, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions de recherche, de culture et d'entrepreneuriat.

09:32 - Pourcentage de participation aux élections : le cas de Gouvernes À Gouvernes (77400), l'une des clés des législatives sera l'abstention. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 56,91% au premier tour et seulement 52,27% au second tour. En comparaison, à l'échelle de la France, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au deuxième tour, moins qu'en 2017. Lors du premier tour de l'élection présidentielle, 83,28% des personnes en âge de participer à une élection dans la commune avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 80,17% au second tour, soit 744 personnes.