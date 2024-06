19:50 - Qui vont retenir les électeurs de gauche à Gravigny ?

L'autre incertitude de ces élections législatives est celle du poids de la gauche après l'avènement du Nouveau Front populaire. La liste Glucksmann, alliée du PS, avait glané 13,78% à Gravigny pour ces élections continentales. Mais la gauche pourrait faire plus ce dimanche soir, puisque la coalition relookée s'élève virtuellement à 26% cette fois, en cumulant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Le niveau est élevé : lors du premier tour des législatives, en 2022 à Gravigny, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré 27,95% des votes dans la commune. Une percée à mettre en perspective enfin avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle quelques jours plus tôt, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part de ces voix ira notamment au Nouveau Front populaire, alliant la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres, et donné au coude-à-coude avec la majorité dans les intentions de vote lors de ces élections législatives ?