Résultat des législatives à Guemps : l'élection 2024 en direct

14:24 - Guemps : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections

Dans la ville de Guemps, la population aura-t-elle un impact sur le résultat des législatives ? Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans le bourg, avec près de 40% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 13,02%. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (85,71%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 434 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (10,62%) met en évidence des besoins d'accompagnement familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,84%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Guemps mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 23,66% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.