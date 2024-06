Résultat des législatives à Guérande : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Le résultat de la gauche unie aux dernières élections à Guérande convoité L'union des partis de gauche aux dernières législatives ayant explosé en vol, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs pour ces nouvelles élections de 2024 ? Combien en récupérera le Nouveau Front populaire ? Donner une estimation s'avère compliqué. Pour le premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes s'était donc arrogée la première place avec 25,52% des votes dans la commune, où c'est Veronique Mahé qui représentait la gauche. La liste dirigée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS a plus récemment cumulé 16,97% à Guérande pour les élections continentales. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des reports de voix de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. En d'autres termes, une somme de 27% sur place.

18:42 - 10 points arrachés en 5 ans par le RN à Guérande Que retenir des résultats des derniers rendez-vous électoraux ? La progression du RN, qui se chiffre déjà à 10 points à Guérande entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir avancé plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. Avec une projection simple, on peut donc penser que le RN sera à environ 20% ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - La liste Bardella à 24,88% à Guérande au début du mois Il y a eu un autre rendez-vous électoral très récemment dont le verdict est aussi à observer avec attention. D'autant qu'il s'agit d'un séisme. Le score de la liste RN, emmenée par Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Guérande, avec 24,88%. Le mouvement nationaliste devançait alors Valérie Hayer à 19,31% et Raphaël Glucksmann à 16,97%.

14:32 - À Guérande, le résultat de la présidentielle toujours pertinent C'est sans doute la présidentielle qui est la référence sur le bord politique des habitants d'une commune. Dans les bureaux de vote de Guérande, Marine Le Pen n'avait pas vraiment percé lors du premier tour de l'élection présidentielle il y a deux ans. Avec 17,23%, la candidate était distancée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 34,49% et 17,66% des votes. C'est finalement un certain Emmanuel Macron qui s'imposera avec 67% contre 33% pour Le Pen au deuxième round sur place.

12:32 - Les résultats de la dernière législative ont-ils du sens pour l'élection de 2024 à Guérande ? Le verdict du plus récent scrutin législatif apparaît comme un précédent clé au moment du rendez-vous politique majeur qui se joue. Les législatives 2022 à Guérande ne bénéficieront pas, au premier tour, au RN, qui obtiendra 14,05% dans la commune, partie intégrante de la 7ème circonscription de la Loire-Atlantique, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale réuniront 25,52% des voix. Pas d'amélioration au second tour, le mouvement restant totalement à l'écart et laissant la place à Sandrine Josso (LREM) pour le leadership localement.

11:02 - Guérande : démographie, élections et perspectives d'avenir A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Guérande apparaît comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 16 151 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 1 928 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 10 502 foyers fiscaux. Le taux de familles détenant au moins une automobile (72,32%) montre le poids des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Guérande forme une communauté diversifiée, avec ses 161 résidents étrangers, soit 1,00% de sa population, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,95%, la ville révèle un salaire moyen mensuel net de 2396,59 euros par mois, témoignant un certain niveau de prospérité. À Guérande, les enjeux locaux, tels que l'emploi, l'enseignement et l'immigration, alimentent le débat démocratique.

09:32 - Les premiers chiffres de participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Guérande ? Pour cerner plus précisément le vote des habitants de cette ville, il faut analyser les résultats des précédents rendez-vous électoraux. Début juin, lors des européennes, parmi les 14 552 inscrits sur les listes électorales à Guérande, 57,68% avaient participé à l'élection. Le taux de participation était de 51,06% en 2019. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 représentait 50,65% au premier tour et seulement 51,46% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Guérande ? En comparaison, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au deuxième tour.