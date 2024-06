Résultat des législatives à Hagenthal-le-Bas : l'élection 2024 en direct

14:25 - Hagenthal-le-Bas aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux

Dans la ville de Hagenthal-le-Bas, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer les résultats des élections législatives. Les jeunes et les personnes sans emploi sont des segments démographiques cruciaux dans le village, avec près de 28% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 6,38%. En outre, le taux de ménages propriétaires (77,1%) met en relief l'importance des thématiques concernant le logement et l'urbanisation. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (81,33%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 472 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 16,47% et d'une population étrangère de 14,51% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'instruction à Hagenthal-le-Bas mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 17,91% des résidents non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.