La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections législatives, avec une inconnue : les intentions de ceux qui avaient choisi la Nupes, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Front populaire, qui se cherche quant à lui un chef, a des chances d'en attirer une portion. Lors des européennes, la liste Glucksmann s'est arrogée 10,49% à Hagondange. Reste que dans la localité, il faudra aussi prendre en compte les 13,94% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 2,89% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,72% de Léon Deffontaine (PC). Soit une somme tournant autour des 27% sur place. Lors du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs cumulé 25,21% des votes dans la commune.

Que retenir des résultats des derniers rendez-vous dans les urnes ? L'évolution du RN, qui se chiffre déjà à 12 points à Hagondange entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir avancé plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. A ce rythme, on peut penser que le RN sera à près de 40% ou plus dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

Le résultat de ce dimanche 30 juin fera sans doute écho au verdict tombé le 9 juin dernier. Le score de la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme général en chef aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Hagondange, avec 41,32%, soit 1186 voix. Le mouvement eurosceptique a alors devancé Manon Aubry à 13,94% et Raphaël Glucksmann à 10,49%.

Le bord politique des habitants d'une commune transparait bien souvent le plus visiblement dans le choix fait lors de la présidentielle. Marine Le Pen avait frappé les esprits à Hagondange pendant la dernière présidentielle 2022 avec un nombre de votes correspondant à 29,98% des voix au 1er round. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron arrivaient derrière à 24,59% et 24,01% des voix. Éric Zemmour devait se contenter d'une médaille en chocolat avec seulement 6,3% des suffrages. Avec 48,47%, la patronne du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 51,53%.

Le résultat des élections législatives 2024 au niveau local sera observé à travers le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste du pays. Au cours des élections des députés il y a deux ans, le Rassemblement national parvenait à tirer son épingle du jeu à Hagondange. On retrouvait en effet Grégoire Laloux au sommet au premier tour, avec 28,79% dans la cité, qui votait pour la 1ère circonscription de la Moselle. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la cité, avec 51,84%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 48,16%.

Dans la commune d'Hagondange, une variété de données démographiques et socio-économiques façonnent le résultat des élections législatives. Avec 33% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 12,17%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi constituent des segments clés. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (22,75%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 2 478 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 10,59% et d'une population étrangère de 5,59% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'éducation à Hagondange mettent en avant une diversité de qualifications, avec 29,16% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

L'une des clés de ce scrutin législatif 2024 sera sans aucun doute l'étendue de l'abstention à Hagondange. En avril 2022, pour le premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 70,18% dans l'agglomération. La participation était de 69,08% au deuxième tour, c'est-à-dire 4 512 personnes. Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 38,00% au premier tour et seulement 36,32% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les législatives 2024 à Hagondange ? La hausse généralisée des prix qui pèse sur les finances des familles est de nature à ramener les citoyens d'Hagondange vers les urnes.