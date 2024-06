En direct

19:49 - À Hanches, que vont décider les supporters de l'ancienne Nupes ? La tendance à gauche est aussi à regarder de près lors de ces législatives, puisqu'on attend les intentions de ceux qui avaient choisi la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Front populaire, qui manque toujours d'une figure tutélaire, pourrait en attirer une portion. La barre est haute. Lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Hanches, le binôme Nupes avait en effet glané 22,08% des votes dans la localité. Un chiffre à compléter avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Aux élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a obtenu 13,36% à Hanches. Mais le niveau de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des électeurs de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. En d'autres termes, un total de 24% sur place.

18:42 - La fulgurante évolution du Rassemblement national à Hanches Alors que retenir de cet ensemble hétéroclite de données ? Alors qu'au niveau national, les scores de Jordan Bardella se sont élevés à plus de 31% des suffrages aux élections européennes de juin, soit environ 8 points de plus qu'aux dernières européennes, la tendance locale semble décuplée. Le parti a en effet déjà glané 11 points ici entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer (certes imprudemment) que le RN puisse atteindre voire dépasser les 30% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Hanches dans la moyenne nationale concernant Jordan Bardella au début du mois Le constat qui s'est imposé lors des élections il y a quelques jours est historique. Consulter des résultats aussi récents nous semble donc encore plus évident au moment d'analyser le scrutin de ces législatives. Si on rentre dans le détail en effet, la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella tête de liste, s'est imposée aux élections européennes à Hanches. L'extrême droite séduisait 34,25% des voix, soit 387 voix, face à Valérie Hayer à 16,9% et Raphaël Glucksmann à 13,36%.

14:32 - Avantage Emmanuel Macron à Hanches lors de la dernière présidentielle C'est certainement l'élection suprême qui est l'élément le plus parlant sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Marine Le Pen était distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 24,82% contre 30,6% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 16,09% et 7,03% des suffrages. Et la candidate du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 42,3% contre 57,7%.

12:32 - Un premier tour qui avait souri au clan macroniste il y a deux ans Les législatives 2022 à Hanches ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au RN, qui obtiendra 18,85% dans la commune, qui faisait partie de la 1ère circonscription d'Eure-et-Loir, alors que les candidats Ensemble ! Réuniront 37,40% des voix. Et le second tour ira dans le même sens avec encore Guillaume Kasbarian (LREM) finalement en tête localement.

11:02 - Analyse socio-économique d'Hanches : perspectives électorales Dans la commune d'Hanches, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter le résultat des élections législatives. Avec 49,08% de population active et une densité de population de 169 habitants/km², l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 7,08% pourrait agir sur les espérances des habitants en ce qui concerne les mesures sur le travail. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (87,38%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des 979 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (7,89%) met en évidence des impératifs de suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (6,33%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Hanches mettent en relief une diversité de qualifications, avec 22,95% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

09:32 - C'est le moment de faire un choix à Hanches pour les législatives Comment ont voté le plus souvent les citoyens de cette ville lors des élections antérieures ? Pendant les élections européennes du mois de juin 2024, le pourcentage de participation atteignait 56,95% au sein d'Hanches. Le taux de participation était de 53,84% lors des européennes de 2019. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 48,39% au premier tour et seulement 45,03% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les législatives 2024 à Hanches ? Il y a 2 ans, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, 79,74% des électeurs dans la ville avaient pris part au vote, à comparer avec un taux de participation de 77,98% au premier tour, ce qui représentait 1 562 personnes.