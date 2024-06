En direct

19:41 - Quels peuvent être les reports pour le vote de gauche à Harcourt ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a fait long feu, va-t-elle voir son résultat se tourner vers la nouvelle alliance à gauche lors des élections de 2024 ? La liste portée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS avait glané 6,85% à Harcourt il y a quelques jours. Reste que dans la ville, il faudra aussi assimiler les 2,74% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 1,64% de Marie Toussaint (EELV) et les 6,03% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Autrement dit un total tournant autour des 15% sur place. A l'issue du premier round des élections législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs enregistré 19,88% des voix dans la localité. Une poussée à affiner enfin avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente (12,26% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,21% pour Yannick Jadot, 3,96% pour Fabien Roussel et 2,45% pour Anne Hidalgo).

18:42 - En cinq ans, le RN a grappillé 15 points à Harcourt Difficile de mettre en perspective tous ces chiffres. Mais quelques grandes directions se dégagent… L'évolution du RN, qui s'élève déjà à 15 points à Harcourt entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti semble en effet avoir avancé plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. A ce rythme, on peut penser que le RN sera à environ 40% dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - L'énorme score du Rassemblement national à Harcourt il y a trois semaines Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît comme encore plus avisé au moment d'anticiper le scrutin des législatives, le résultat qui est tombé lors des élections du 9 juin dernier étant marquant. Si on se penche sur les détails en effet, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, s'est imposée aux élections européennes 2024 à Harcourt. Ladite liste enregistrait 52,6% des voix, devant Valérie Hayer à 13,97% et Raphaël Glucksmann à 6,85%.

14:32 - Marine Le Pen devançait Macron et Mélenchon à Harcourt au premier tour de la présidentielle 2022 C'est certainement l'élection du président de la République qui nous éclaire le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. Il faut noter que le Rassemblement national avait enregistré au premier tour plus de votes aux législatives 2022 dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection présidentielle. Elle avait rassemblé 35,47% au premier tour sur place. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, confortés respectivement par 24,15% et 12,26%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 58,92% contre 41,08%).

12:32 - Le Rassemblement national en pôle position au premier tour des législatives il y a deux ans à Harcourt Regarder dans le rétro pour analyser le dernier scrutin législatif apparaît comme une évidence au moment du rendez-vous crucial des 30 juin et 7 juillet. Les élections législatives avaient donné lieu à un bon résultat pour le Rassemblement national à Harcourt. On retrouvait en effet Katiana Levavasseur devant ses concurrents au premier tour, avec 35,96% dans la commune, partie intégrante de la 2ème circonscription de l'Eure. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la cité, avec 61,88%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 38,13%.

11:02 - Les données démographiques d'Harcourt révèlent les tendances électorales Les facteurs démographiques et socio-économiques d'Harcourt révèlent des tendances nettes qui pourraient avoir des répercussions sur les résultats des élections législatives. La jeunesse et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans le village, avec près de 28% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 15,91%. Qui plus est, le pourcentage de ménages propriétaires (77,93%) met en relief le poids des questions liées au logement et à l'urbanisme. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (20,0%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 353 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (16,2%) met en évidence des besoins de soutien familial, alors que le taux de salariés en CDD (9,73%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Harcourt mettent en avant une diversité de qualifications, avec 14,53% des résidents titulaires du seul baccalauréat, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

09:32 - Participation aux élections législatives à Harcourt : facteurs et implications Le niveau de participation constituera l'un des critères clés des élections législatives 2024 à Harcourt (27800). L'inflation dans le pays qui alourdit le budget des Français est capable de ramener les habitants d'Harcourt dans les bureaux de vote. Au premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 16,12% des inscrits sur les listes électorales de la commune. L'abstention était de 15,48% au second tour. En comparaison, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 45,69% au premier tour. Au second tour, 48,23% des citoyens ne se sont pas déplacés. Quel taux atteindra l'abstention à Harcourt cette année ? Quel député succédera à Katiana Levavasseur dans la 2ème circonscription de l'Eure ?