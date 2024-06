Résultat des législatives à Hénouville : l'élection 2024 en direct

En direct

16:31 - Bardella dans sa moyenne nationale à Hénouville aux européennes Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît comme d'autant plus évident au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin. C'est en effet la liste Bardella qui l'a emporté aux élections du Parlement européen 2024 à Hénouville, avec 31,29% des électeurs, soit 225 voix, devant celle de Valérie Hayer avec 20,17%, qui avait elle-même devancé la liste de Raphaël Glucksmann avec 15,72%.

14:32 - 34,27% pour Emmanuel Macron au premier tour de l'élection présidentielle à Hénouville C'est incontestablement l'élection suprême qui est le meilleur indice sur le bord politique des habitants d'une commune. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Hénouville lors du premier tour de la présidentielle avec 34,27%, battant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 23,03%. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 17,08% et 8,22% des voix. Et la patronne du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 38,4% contre 61,6%.

12:32 - Quel verdict à Hénouville pour le bloc présidentiel aux législatives 2024 ? Le résultat des élections législatives 2024 à l'échelle locale sera observé selon le prisme de la dynamique lepéniste, comme au niveau national. En 2022, aux législatives, le RN était en échec au premier tour dans la commune d'Hénouville, grappillant 20,03% des votes sur place, contre 34,14% pour Jean Delalandre (Ensemble !). Au second tour, le RN échouait également, laissant cette fois la victoire locale aux concurrents estampillés Nupes avec 39,21% contre 60,79% pour les vainqueurs. Mais c'est Gérard Leseul (Nupes) qui l'emportait cette fois.

11:02 - Hénouville : démographie, élections et stratégies politiques La composition démographique et socio-économique d'Hénouville définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, influençant ainsi le résultat des législatives. Avec une densité de population de 116 hab/km² et 45,72% de population active, ces données pourraient présager une implication électorale plus importante. Le taux de chômage à 6,18% peut agir sur les espérances des habitants en matière de mesures sur le travail. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (9,45%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 667 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,20%) met en évidence des besoins de suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,24%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Hénouville mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 19,94% des habitants non diplômés, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

09:32 - Hénouville : retour sur la participation aux dernières législatives À Hénouville (76840), l'abstention constituera sans nul doute l'une des clés du scrutin législatif. L'inflation dans le pays qui grève les finances des Français serait susceptible de pousser les citoyens d'Hénouville à s'intéresser plus fortement à l'élection. Il y a 2 ans, lors du premier tour de la présidentielle, sur les 1 116 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 84,23% s'étaient rendus dans l'isoloir. La participation était de 86,12% au deuxième tour, c'est-à-dire 962 personnes. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 59,55% au premier tour et seulement 56,43% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Hénouville ? Quel député succédera à Gérard Leseul dans la 5ème circonscription de la Seine-Maritime ?