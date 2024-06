Résultat des législatives à Herblay-sur-Seine : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - À Herblay-sur-Seine, quels reports de voix à gauche ce soir ? Une autre question de ces élections législatives sera celle du vote de gauche après la création du Nouveau Front populaire. La barre est haute. Lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Herblay-sur-Seine, le binôme Nupes avait en effet obtenu 27,29% des votes dans la commune. Une performance à affiner avec les 33% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. A l'issue des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 13,14% à Herblay-sur-Seine. Reste que dans la localité, il faudra aussi compter sur les 17,26% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 5,51% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,92% de Léon Deffontaine (PCF). Autrement dit une somme de 36% cette fois.

18:42 - 8 points gagnés en 5 ans par le RN à Herblay-sur-Seine Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. La progression du RN, qui se chiffre déjà à 8 points à Herblay-sur-Seine entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement lepéniste semble en effet être monté plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut donc imaginer que le RN sera à environ 20% ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Bardella à son niveau national à Herblay-sur-Seine au début du mois Mentionner les résultats de la toute dernière élection en date peut aussi sembler pertinent au moment d'appréhender le scrutin de ce 30 juin. Le score de la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella tête de liste aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Herblay-sur-Seine, avec 26,19%. Le RN a alors devancé Manon Aubry à 17,26% et Valérie Hayer à 13,74%.

14:32 - Emmanuel Macron doublait Le Pen et Mélenchon à Herblay-sur-Seine lors de la présidentielle 2022 La préférence des habitants d'une ville se reflète sans doute le plus dans l'équilibre établi lors de l'élection du chef de l'Etat. La commune d'Herblay-sur-Seine avait voté pour Marine Le Pen à 18,11% lors du premier tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient dépassé cette fois la cheffe de file du Rassemblement national avec respectivement 28,97% et 26,68% des voix. Le deuxième tour de scrutin ne sera pas plus gagnant pour la patronne du RN, Emmanuel Macron remportant l'adhésion des électeurs avec 65,88% contre 34,12% pour Le Pen.

12:32 - Quel score à Herblay-sur-Seine pour Ensemble ce soir ? Le RN ne convainquait pas à Herblay-sur-Seine en 2022, lors des législatives, avec 15,31% au premier tour, contre 27,37% pour Cécile Rilhac (La République en Marche), Herblay-sur-Seine étant partie intégrante de la 3ème circonscription du Val-d'Oise. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents étiquetés Ensemble ! Avec 46,60% contre 53,40% pour les vainqueurs. Cécile Rilhac conservait donc son avance sur place.

11:02 - Tendances démographiques et électorales à Herblay-sur-Seine : ce qu'il faut retenir Les caractéristiques démographiques et socio-économiques d'Herblay-sur-Seine mettent en évidence des tendances nettes qui pourraient se répercuter sur les résultats des législatives. Avec un pourcentage de 41% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 9,77%, les jeunes et les personnes sans emploi forment des groupes démographiques essentiels. Le pourcentage important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 26,61%, est révélateur d'une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Enfin, la présence d'une population étrangère de 8,07% et d'une population immigrée de 13,68% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le taux d'étudiants, de 7,34% à Herblay-sur-Seine, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, sensible aux politiques relatives à l'éducation et au logement étudiant.

09:32 - Les législatives démarrent à Herblay-sur-Seine : quel sera le taux d'abstention ? L'abstention sera l'une des clés de ce scrutin législatif à Herblay-sur-Seine (95220). Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 52,74% au premier tour. Au deuxième tour, 53,98% des votants ne se sont pas déplacés. Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée en juin 2022. Elle se chiffrait à 18% à 12 h et seulement 39% à 17 h pour le premier tour. En avril 2022, lors du second tour de la présidentielle, 28,7% des personnes habilitées à participer à une élection dans la commune avaient déserté les urnes, contre une abstention de 24,01% au premier tour.