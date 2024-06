Résultat des législatives à Horgues : l'élection 2024 en direct

14:25 - Horgues : démographie et socio-économie impactent les législatives

Les facteurs démographiques et socio-économiques de Horgues montrent des tendances nettes qui pourraient influencer le résultat des législatives. Dans le village, 25% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 37,52% ont 60 ans et plus. La pyramide des âges peut avoir un effet sur les orientations des mesures, notamment en matière d'éducation et de santé. Le pourcentage important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 28,16%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,88%) révèle des besoins de soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,05%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (43,04%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Horgues, soulignant ainsi l'importance soutenir les aspirations professionnelles des habitants.