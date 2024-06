Résultat des législatives à Ifs : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Quel verdict pour le Nouveau Front populaire à la fin de ces élections législatives 2024 ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait marqué les esprits lors des élections législatives précédentes, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est une nouvelle coalition qui se présente pour ces élections. Ce qui rend très incertain le vote de gauche dans les urnes. La réserve de voix s'avère importante à Ifs. Lors du premier tour des législatives en 2022, à Ifs, le binôme Nupes avait en effet enregistré 40,66% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Combien voteront pour le Front populaire, alliant LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres, et donné comme très proche de la majorité présidentielle dans les sondages lors de ces élections législatives ? Au moment des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 19,29% à Ifs. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de l'insoumise Manon Aubry (12,15%), ainsi que de ceux de Marie Toussaint (7,19%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (3,45%) le 9 juin. Autrement dit une somme de 41% sur place.

18:42 - Rassemblement national : quel résultat à Ifs à l'issue des législatives ? Difficile de résumer clairement tous ces chiffres. Mais des éléments se distinguent… Si on extrapole la progression du RN qui émerge des dernières européennes à l'échelle nationale, soit environ huit points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le nombre de voix du Rassemblement national a toutes les chances de s'élever pas loin des 20% à Ifs. Un verdict qui paraît logique compte tenu des points également grattés par le mouvement dans la ville depuis 2019 jusqu'à ce mois de juin 2024 et qui correspond en effet à 7 points de parts de voix.

15:31 - Une victoire de Bardella à Ifs il y a trois semaines Il y a eu un autre rendez-vous électoral très récemment dont les résultats sont aussi à étudier avec précision. D'autant qu'il s'agit d'un raz de marée. Si on se penche sur les détails en effet, la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, s'est imposée aux européennes 2024 à Ifs. Ladite liste a cumulé 23,33% des suffrages, face à Raphaël Glucksmann à 19,29% et Valérie Hayer à 17,34%.

14:32 - 32,03% pour Emmanuel Macron lors de l'élection présidentielle à Ifs Dans la ville d'Ifs, Marine Le Pen n'avait pas vraiment séduit lors du premier tour de l'élection présidentielle en 2022. Avec un timide 18,5%, la cheffe de file du Rassemblement national était battue par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 32,03% et 26,13% des votes. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 68,22% devant Marine Le Pen (31,78%).

12:32 - À Ifs, les résultats des dernières législatives toujours aussi valables aujourd'hui ? Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national sera déterminant pour ces élections de l'Assemblée 2024, au niveau local. Au premier tour des législatives 2022, Ifs, couverte par la 2ème circonscription du Calvados, verra le binôme estampillé Nouvelle union populaire écologique et sociale l'emporter avec 40,66%, alors que le Rassemblement national sera derrière à 14,07%. Pas de changement au second tour, le mouvement étant toujours incapable d'inquiéter le gagnant et laissant la place à Arthur Delaporte (Nouvelle union populaire écologique et sociale) pour le leadership localement.

11:02 - Ifs : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections A mi-chemin des législatives, Ifs regorge de diversité et d'activités. Avec ses 11 981 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 741 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social comprend 3 291 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de ménages disposant d'au moins une automobile (83,0%) souligne l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. La présence de 420 résidents étrangers contribue à son pluriculturalisme. Malgré un taux de chômage de 14,21%, la commune révèle un revenu moyen par foyer fiscal de 25 629 euros/an, témoignant un certain niveau de prospérité. À Ifs, où la jeunesse représente 38% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir en communion.

09:32 - Les législatives sont lancées à Ifs : scrutin en cours Comment votent ordinairement les habitants de cette ville ? Début juin, durant les européennes, sur les 8 052 personnes en âge de voter à Ifs, 52,07% avaient pris part au vote, à comparer avec une participation de 50,53% en 2019. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 48,37% au premier tour et seulement 48,51% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Ifs ? Il y a 2 ans, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 7 782 personnes en âge de voter au sein de la ville, 73,07% s'étaient rendues dans l'isoloir, à comparer avec un taux de participation de 74,22% au premier tour, c'est-à-dire 5 776 personnes.