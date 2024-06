Résultat des législatives à Illtal : l'élection 2024 en direct

Dans les rues d'Illtal, les élections sont en cours. Avec une population de 1 244 habitants répartis dans 644 logements, ce village présente une densité de 336 hab par km². L'existence de 53 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (80,12%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Les citoyens, comprenant une proportion de 31,86% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se rendant dans les isoloirs ? Au sein de cette diversité sociale, près de 49,4% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1102,54 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Chaque vote exprimé aujourd'hui à Illtal contribue à élaborer l'avenir de l'Hexagone.

09:32 - C'est l'heure de voter à Illtal : les législatives débutent

Le taux d'abstention sera l'un des facteurs décisifs du scrutin législatif à Illtal (68960). Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 43,81% au premier tour et seulement 42,14% au deuxième tour. Quelle sera la participation à Illtal cette année ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur en juin 2022. Elle atteignait 18,4% le midi et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a 2 ans, au second tour de la dernière présidentielle, sur les 1 017 personnes en âge de voter au sein de la ville, 79,47% étaient allées voter, à comparer avec un taux de participation de 77,29% au premier tour, c'est-à-dire 786 personnes.