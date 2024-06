Résultat des législatives à Issoire : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - À Issoire, quels reports de voix à gauche ce soir ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé en vol, va-t-elle voir son résultat basculer vers la nouvelle alliance à gauche lors des élections de 2024 ? La liste Place-Publique portée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS avait cumulé 16,26% à Issoire le 9 juin. Mais ce sont 27% que peut en revanche entrevoir la gauche, la part de voix du chef de file Place Publique étant à réévaluer avec celles de l'insoumise Manon Aubry (4,89%), de Marie Toussaint (4,43%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (3,94%). A l'issue du premier tour des élections du Parlement à Issoire, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré aussi 27% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Une percée à compléter enfin avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle quelques jours plus tôt, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part optera pour le Front populaire, représentant LFI, le PS, EELV, ou encore le PCF, et donné comme très proche de l'alliance macroniste par les sondeurs ?

18:42 - Le Rassemblement national a largement progressé à Issoire en 5 ans Difficile de trouver une ligne directrice claire dans tous ces résultats. Mais quelques grandes directions apparaissent… Ce sont déjà 11 points qui ont ainsi été récupérés par le RN à l'échelle locale entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. A ce rythme, on peut penser que le RN sera tout proche des 20% à Issoire ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Issoire dans la moyenne française concernant Jordan Bardella il y a trois semaines Une élection très récente a fait voler en éclat l'équilibre certes fragile sorti des urnes en 2022. 31,63% des suffrages se sont en effet dirigés vers l'extrême droite de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux élections du Parlement européen à Issoire, contre Raphaël Glucksmann à 16,26% et Valérie Hayer à 15,21%. Le RN glanait ainsi 1655 votants d'Issoire.

14:32 - Quels ont été les résultats finaux de l'élection présidentielle à Issoire ? Le choix du locataire de l'Elysée est sans doute la référence pour jauger une tendance politique locale. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Issoire lors du premier tour de la présidentielle avec 29,11%, devant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 23,27%. L'échec était plus fort encore pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec 19,02% et 6,54% des suffrages. Et la candidate du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 41,31% contre 58,69%.

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Issoire Au moment de fournir ou non des députés à la France il y a deux ans, le Rassemblement national trébuchait au premier tour dans la commune d'Issoire, grattant 15,57% des votes sur place, contre 27,00% pour Valérie Goléo (Nouvelle union populaire écologique et sociale). Au second tour, le RN échouait également, laissant cette fois la victoire locale aux concurrents portant l'étiquette La République en Marche (52,49% contre 47,51% pour le RN). C'est en revanche Delphine Lingemann (La République en Marche) qui coiffait tout le monde au poteau cette fois.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique d'Issoire A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Issoire foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 15 014 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 1 358 entreprises témoignent d'une économie prospère. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (70,73%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des questions de mobilité et d'environnement. La présence de 431 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 4,46%, participe à son pluriculturalisme. Malgré un pourcentage de chômeurs de 13,36%, la commune dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 24 340 euros par an, témoignant d'une certaine prospérité. Pour conclure, à Issoire, les intérêts locaux se mêlent aux objectifs français.

09:32 - Participation à Issoire : les leçons des précédentes élections Pour cerner plus précisément le vote des habitants de cette agglomération, il est indispensable d'observer les résultats des scrutins électoraux passés. Début juin, lors des européennes, le pourcentage d'abstention atteignait 48,09% des inscrits sur les listes électorales d'Issoire (Puy-de-Dôme). Le taux d'abstention était de 47,67% pour le scrutin de 2019. Pour rappel, dans l'agglomération, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 51,41% au premier tour. Au second tour, 53,29% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Issoire ? Lors du second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 27,32% au sein de l'agglomération. L'abstention était de 24,19% au premier tour.