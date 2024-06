Résultat des législatives à Jouy-le-Moutier : premiers chiffres de l'élection 2024

Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. La progression du RN est déjà solide à Jouy-le-Moutier entre le score de Jordan Bardella en 2019 (16,9%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (23,85%), de l'ordre de 7 points. Mais l'évolution se profile comme plus importante encore aux législatives 2024, les instituts de sondages donnant plutôt au RN un résultat de 30 à 35% en France, bien plus que les 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à environ 20% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même que pour les élections européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

Le bord politique des habitants d'une ville transparait sans doute le plus dans le verdict de l'élection du président de la République. Marine Le Pen n'avait pas vraiment convaincu dans les bureaux de vote de la cité au 1er tour de la présidentielle 2022 ne s'élevant qu'à 16,75% contre 25,42% pour Emmanuel Macron et 36,36% pour Jean-Luc Mélenchon. Et Marine Le Pen échouait aussi au second tour avec 32,67% contre 67,33%.

11:02 - Comprendre l'électorat de Jouy-le-Moutier : un regard sur la démographie locale

La composition démographique et le contexte socio-économique de Jouy-le-Moutier façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les législatives. Dans la ville, 43% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 2,39% sont des personnes âgées. La répartition démographique peut agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (87,05%) montre le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des 4 924 votants. Enfin, la présence d'une population étrangère de 7,98% et d'une population immigrée de 12,54% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le pourcentage d'étudiants, de 7,32% à Jouy-le-Moutier, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.