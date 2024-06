Résultat des législatives à Kourou : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - À Kourou, le résultat de la Nupes aux dernières législatives fait envie Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait fait une percée lors des élections législatives précédentes, mais a disparu aujourd'hui, c'est le Nouveau Front populaire qui s'avance en 2024. De quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche dans les urnes. La liste dirigée par Raphaël Glucksmann avait atteint 11,56% à Kourou pour ces élections continentales. Mais la gauche pourrait être bien plus haut ce soir, puisque la coalition ripolinée peut théoriquement atteindre 36% cette fois, en ajoutant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). La Nupes était absente par ailleurs aux législatives 2022 à Kourou. Mais c'est bien un binôme de gauche, labellisé Divers gauche, qui y montait sur la première marche au premier tour, avec 55,57% des voix dans la commune. Et c'est encore la gauche qui l'emportait au second tour.

18:42 - Le Rassemblement national n'a pas séduit plus d'électeurs à Kourou Difficile de prédire ce qui va se passer après tous ces résultats. Mais quelques grandes directions se dégagent… À Kourou, on note que le RN n'est pas monté lors des européennes entre 2019 et 2024, Jordan Bardella regroupant en effet 25,13% au terme du précédent vote européen et 23,61% le 9 juin dernier. Cette contre-performance contraste avec ce qui est sorti des urnes à l'échelle de la France, avec près de 8 points gagnés pour le RN entre les européennes 2019 et le scrutin de juin.

15:31 - Quel était le résultat des européennes à Kourou au début du mois ? Se retourner sur le dernier vote en date apparaît aussi comme avisé au moment d'appréhender le scrutin de ce dimanche 30 juin. C'est en effet la liste Bardella qui a remporté les élections du Parlement européen il y a trois semaines à Kourou, avec 23,61% des électeurs, soit 288 voix, devant la liste dirigée par Valérie Hayer avec 14,34%, et la liste de Manon Aubry avec 13,2%.

14:32 - Jean-Luc Mélenchon devant Macron et Le Pen à Kourou au premier tour de la dernière présidentielle C'est incontestablement la présidentielle qui nous en dit le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. Il faut noter que le RN avait réalisé au premier tour un meilleur résultat aux législatives 2022 à Kourou que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du président de la République. Celle-ci avait engrangé 17,04% au premier tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Jean-Luc Mélenchon en tête avec 47,73%, suivi donc de Marine Le Pen avec 17,04% et Emmanuel Macron avec 16,19%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 54,66% contre 45,34%).

12:32 - Les chiffres des dernières élections, un indicateur pour les législatives 2024 à Kourou ? Analyser le scrutin législatif le plus récent fait figure d'évidence au moment de cette nouvelle élection des 30 juin et 7 juillet. Le RN ratait complètement la première marche à Kourou il y a deux ans, lors des élections législatives, avec 8,47% au premier tour, contre 55,57% pour Davy Rimane (Divers gauche), Kourou faisant partie de la 2ème circonscription de la Guyane. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents étiquetés Divers gauche (76,10% contre 23,90% pour le RN). Davy Rimane remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Kourou : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Kourou mettent en lumière des tendances claires susceptibles d'impacter les résultats des législatives. Le taux de chômage à 30,18% peut agir sur les attentes des électeurs quant aux politiques sur l'emploi. Avec 44,09% de population active et une densité de population de 12 hab/km², peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (58,76%) montre le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des 2 418 citoyens possédant une carte électorale. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 33,79% et d'une population étrangère de 37,57% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 10,07% à Kourou, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.

09:32 - Kourou : la mobilisation des habitants aux législatives À Kourou (97310), l'une des grandes inconnues des élections législatives 2024 sera à n'en pas douter l'abstention. Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 22,38% au premier tour. Au second tour, 30,2% des votants se sont déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Kourou ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur en juin 2022. Elle se chiffrait à 18,4% le midi et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Il y a 2 ans, au second tour de l'élection présidentielle, parmi les 10 800 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 41,78% avaient pris part au scrutin. La participation était de 40,47% au premier tour, ce qui représentait 4 371 personnes.