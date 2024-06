Résultat des législatives à l'Abergement-Sainte-Colombe : l'élection 2024 en direct

Il y a eu un autre scrutin très récemment qu'il est bon d'observer de près. D'autant qu'il s'agit d'un bouleversement inédit. Le score de la liste RN, dirigée par Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à l'Abergement-Sainte-Colombe, avec 53,57%, soit 270 voix dans la ville. L'extrême droite a alors doublé Valérie Hayer à 11,31% et Raphaël Glucksmann à 6,94%.

Le bord politique des habitants d'une commune se reflète bien souvent le plus visiblement dans les résultats de l'élection suprême. Marine Le Pen avait fini en tête avec 35,5% au 1er tour de l'élection présidentielle de 2022 à l'Abergement-Sainte-Colombe. Emmanuel Macron était deuxième avec 24,59% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,3%. Éric Zemmour devait se contenter de la quatrième place avec seulement 7,73% des voix. Au 2e tour, la candidate du RN écrasait aussi Emmanuel Macron avec 57,4% contre 42,6%.

11:02 - L'Abergement-Sainte-Colombe et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux

Comment les habitants de l'Abergement-Sainte-Colombe peuvent-ils influencer les résultats des législatives ? Dans le village, 33% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 3,79% ont 75 ans et plus. La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les priorités des directives, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (8,5%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 409 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (4,24%) révèle la nécessité d'un soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,47%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à l'Abergement-Sainte-Colombe mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 21,56% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.