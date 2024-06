Résultat des législatives à la Baule-Escoublac : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - À la Baule-Escoublac, qui vont plébisciter les électeurs de la gauche ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale s'était imposée comme une force politique majeure lors des dernières élections législatives, mais a explosé en vol désormais, c'est un nouvel attelage qui se présente pour ces élections. Ce qui rend très flou le vote de gauche ce dimanche. A l'issue des élections européennes, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 12,16% à la Baule-Escoublac. Mais le résultat de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des reports de voix de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. Autrement dit un total tournant autour des 18% sur place. La somme des suffrages n'est pas négligeable. Lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à la Baule-Escoublac, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni 12,76% des votes dans la commune. Un score à affiner enfin avec les 14% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - Le Rassemblement national a solidement progressé à la Baule-Escoublac Que déduire de l'ensemble de ces chiffres ? L'avancée du RN, qui se chiffre déjà à 8 points à la Baule-Escoublac entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir gagné du terrain plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut déduire que le RN sera à près de 19% ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une avance de Bardella à la Baule-Escoublac début juin Les résultats de ces législatives seront certainement plus proches du verdict établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Si on se penche sur le détail, 2429 habitants de la Baule-Escoublac passés par les isoloirs ont en effet été séduits par le Rassemblement national il y a trois semaines, aux élections européennes. La liste, qui avait comme guide Jordan Bardella, cumulait 24,57% des voix devant Valérie Hayer à 22,57% et François-Xavier Bellamy à 16,4%.

14:32 - Emmanuel Macron au-dessus de Le Pen et Mélenchon à la Baule-Escoublac au premier tour de la présidentielle 2022 La typologie politique des habitants d'une ville émerge sans doute le plus dans les résultats de l'élection du chef de l'Etat. Marine Le Pen avait été en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 15,18% contre 38,4% pour Emmanuel Macron. Valérie Pécresse et Éric Zemmour prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 13,68% et 12,13% des suffrages. Et la patronne du RN n'avait pas rattrapé son rival au second tour, avec 31,72% contre 68,28%.

12:32 - Quel avait été le verdict des législatives il y a deux ans à la Baule-Escoublac ? Au niveau local comme dans le reste de la France, le résultat de la formation dirigée par Jordan Bardella lors de ces élections législatives sera très analysé. Lors des dernières législatives, le RN était en échec au premier tour dans la ville de la Baule-Escoublac, obtenant 11,28% des suffrages sur place, contre 26,99% pour Bertrand Plouvier (Les Républicains). Au second tour, le RN échouait également, laissant cette fois la première place aux concurrents estampillés LREM (74,81% contre 25,19% pour le RN). C'est en revanche Sandrine Josso (LREM) qui prenait l'avantage cette fois.

11:02 - Démographie et politique à la Baule-Escoublac, un lien étroit Au cœur de la campagne électorale législative, La Baule-Escoublac se présente comme une commune dynamique et animée. Avec ses 16 468 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 2 283 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Le taux de familles possédant au moins une voiture (33,54%) souligne le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. La population étrangère de 235 personnes (1,45%) apporte une ouverture culturelle inestimable. Au sein de cette diversité sociale, près de 65,1% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 922,75 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. La Baule-Escoublac manifeste la vivacité et les valeurs d'un pays en constante évolution.

09:32 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à la Baule-Escoublac ? L'étude des résultats des rendez-vous électoraux précédents permet de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette agglomération. Pendant les précédentes européennes, 16 734 personnes habilitées à voter à la Baule-Escoublac avaient pris part à l'élection (soit 60,02%), à comparer avec une participation de 57,91% en 2019. Pour rappel, dans l'agglomération, la participation aux législatives 2022 représentait 55,17% au premier tour. Au second tour, 54,28% des votants ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections législatives 2024 à la Baule-Escoublac ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central en juin 2022. Elle se chiffrait à 18% le midi et seulement 39% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.