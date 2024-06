En direct

19:51 - La gauche aussi dans le match à la Couronne pour ces élections législatives ? La Nupes, qui a fait long feu, va-t-elle voir son résultat basculer vers le Nouveau Front populaire lors de ces nouvelles élections ? A l'occasion du premier round des dernières législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait attiré 20,74% des voix dans la localité. La liste portée par Raphaël Glucksmann a plus récemment cumulé 15,77% à la Couronne pour les élections continentales. Mais on donne la gauche plus haut ce soir, puisque l'union ripolinée s'élève virtuellement à 29% cette fois, en additionnant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - La progression foudroyante du Rassemblement national à la Couronne en 5 ans Que conclure des résultats des derniers rendez-vous dans les urnes ? Alors qu'au niveau de la France, les scores de Jordan Bardella ont grimpé à plus de 31% des voix au scrutin européen de juin, soit près de 8 points de plus qu'en 2019, la progression locale semble encore plus forte. Le mouvement lepéniste a en effet déjà glané 12 points sur place entre 2019 et 2024. Il n'est donc pas exclu que le RN puisse atteindre voire dépasser les 27% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quels étaient les résultats des européennes à la Couronne il y a trois semaines ? Il faut aussi évidemment se retourner sur le tout dernier test électoral au moment d'appréhender le scrutin des législatives. Si on se penche sur les détails en effet, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, a remporté les élections européennes 2024 à la Couronne. Le bulletin glanait 38,68% des votes, devant Raphaël Glucksmann à 15,77% et Valérie Hayer à 13,22%.

14:32 - Quel était le résultat de l'élection présidentielle à la Couronne ? Le bord politique des habitants d'une commune se reflète bien souvent le plus visiblement dans les résultats de l'élection du président de la République. L'élection suprême s'était clairement montrée favorable à Marine Le Pen il y a deux ans dans la ville. Marine Le Pen prenait la tête avec 28,8% au 1er round. Derrière, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 26,16% et 21,17% des voix. Éric Zemmour devait alors se placer parmi les figurants avec seulement 5,26% des suffrages. La cheffe du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 45,55% contre 54,45%.

12:32 - Que peuvent enseigner les scores des législatives 2022 pour La Couronne ? A l'échelle locale, le résultat de la formation menée par Jordan Bardella lors des élections législatives sera très commenté. Le RN avait été distancé au premier tour des législatives 2022 à la Couronne, comptant 19,37%des suffrages, alors que les candidats Divers gauche obtiendront 28,44% des voix. Sur la commune de la Couronne, c'est finalement une majorité Nouvelle union populaire écologique et sociale qui sera désignée au cours du second tour, confirmant la mise à l'écart du Rassemblement national.

11:02 - Élections législatives à la Couronne : un éclairage démographique Comment la population de la Couronne peut-elle peser sur le résultat des législatives ? Avec 42,95% de population active et une densité de population de 265 hab par km², peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le taux de chômage à 17,9% pourrait agir sur les attentes des habitants en matière de politiques sur le travail. Un revenu moyen par foyer fiscal de 21 546 €/an peut être révélateur de la précarité économique de certains foyers. D'autres part, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (3,57%) et le nombre de résidences HLM (18,16% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 8,36% à la Couronne, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée qui s'interroge sur l'accès à l'emploi après les études.

09:32 - C'est le moment de faire un choix à la Couronne pour les élections législatives L'étude des dernières élections est l'occasion de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune. Début juin, lors des élections européennes, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 51,79% dans la commune de la Couronne. Le taux d'abstention était de 51,13% il y a 5 ans. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 53,69% au premier tour et seulement 57,07% au deuxième tour. Quel taux atteindra l'abstention à la Couronne pour les élections législatives ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée en juin 2022. Elle atteignait 18% à 12 heures et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour.