Résultat des législatives à la Feuillie : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Quels résultats pour les européennes à la Feuillie le 9 juin dernier ? Le résultat de celui ou celle qui s'est imposé à l'issue des dernières élections il y a quelques jours reste sans doute plus ancré encore dans les esprits. Le résultat de la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme chef de file aux européennes de juin, était en effet au plus haut à la Feuillie, à 43,71%, soit 233 voix dans la ville. Le mouvement nationaliste devançait alors Valérie Hayer à 16,7% et Raphaël Glucksmann à 9,19%.

14:32 - Qui a gagné l'élection présidentielle en 2022 à la Feuillie ? Marine Le Pen a marqué les esprits à la Feuillie au cours de la présidentielle 2022 avec un nombre de votes correspondant à 37,96% dès le 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 28,01% et 10,08% des voix. Éric Zemmour devait se contenter d'une médaille en chocolat avec seulement 5,6% des voix pour sa part. La cheffe du RN s'imposait ensuite au 2e round dans la ville avec 54,07%, devant Emmanuel Macron à 45,93%.

12:32 - Un Rassemblement national déjà favori ce soir Lors des législatives 2022, le Rassemblement national parvenait à tirer son épingle du jeu à la Feuillie. On retrouvait en effet Bastien Holingue en tête au premier tour, avec 28,43% dans la commune, qui faisait partie de la 2ème circonscription de la Seine-Maritime. La victoire finale devait ensuite revenir en revanche à Annie Vidal (Ensemble ! - Majorité présidentielle) chez les électeurs avec 56,62%.

11:02 - Comprendre l'électorat de la Feuillie : un regard sur la démographie locale Quel portrait faire de la Feuillie, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Dotée de 648 logements pour 1 262 habitants, la densité de la commune est de 32 hab/km². Avec 76 entreprises, La Feuillie est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers possédant au moins une automobile (73,15%) montre l'importance des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les électeurs, comprenant une proportion de 41,15% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Dans cette mosaïque sociale, 34,55% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 772,52 euros, accable une ville qui vise plus de prospérité. Ainsi, La Feuillie incarne les défis et les objectifs de la France contemporaine.

09:32 - Taux de participation aux élections : focus sur La Feuillie Comment ont voté les habitants de cette ville lors des rendez-vous électoraux antérieurs ? A l'occasion des dernières élections européennes, sur les 968 inscrits sur les listes électorales à la Feuillie, 57,33% étaient allés voter. La participation était de 58,51% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 51,61% au premier tour. Au second tour, 45,79% des votants ont exercé leur droit de vote. Pour mémoire, à l'échelle nationale, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 48% au premier tour et seulement 46% au second tour.