En direct

19:49 - Sur qui vont converger les supporters de la Nupes dissoute à la Force ? La dynamique de la gauche est aussi à jauger lors de ces élections législatives, avec comme inconnue le choix de ceux qui avaient voté pour la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Nouveau Front populaire, qui se cherche quant à lui un chef, a des chances d'en attirer une portion. Au moment des élections européennes, la liste de Raphaël Glucksmann a atteint 15,72% à la Force. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer pour la gauche dans la soirée, puisque la coalition relookée peut virtuellement se situer à 26% cette fois, en cumulant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Lors du premier tour des dernières législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs obtenu 20,28% des bulletins dans la localité.

18:42 - La forte évolution de l'extrême droite à la Force Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Ce sont déjà 8 points qui ont ainsi été récupérés par le RN au niveau de la commune entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. Avec une projection sommaire, on peut penser que le RN sera tout proche des 30% ou plus à la Force ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - La liste RN à 40,47% à la Force il y a trois semaines Le résultat de celui ou celle qui a gagné les dernières élections il y a quelques semaines résonne sans doute encore plus fort dans les esprits. Si on se penche sur les détails en effet, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, a remporté les élections européennes à la Force. L'extrême droite a attiré 40,47% des suffrages, soit 435 voix dans la ville, contre Raphaël Glucksmann à 15,72% et Valérie Hayer à 10,88%.

14:32 - 31,21% pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022 à la Force C'est incontestablement l'élection du chef de l'Etat qui nous en dit le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. La ville de la Force avait offert un plébiscite à Marine Le Pen à l'issue de la présidentielle 2022 puisque la leader du parti d'extrême droite prenait une avance notable avec 31,21% au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 22,3% et 16,12% des voix. Jean Lassalle héritait de la quatrième place avec seulement 7,02% des suffrages pour sa part. Au deuxième tour, la cheffe du RN avait aussi battu Emmanuel Macron avec 50,83% contre 49,17%.

12:32 - Le Rassemblement national en pôle position au premier tour des dernières législatives à la Force A l'échelle locale comme dans le reste du pays, le résultat du Rassemblement national aux législatives2024 sera très observé. Les législatives 2022 avaient donné lieu à un très gros résultat pour le RN à la Force. C'est en effet Serge Muller qui débutait l'élection en tête au premier tour avec 26,81% dans la commune, qui faisait partie de la 2ème circonscription de la Dordogne. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la localité, avec 50,41%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 49,59%.

11:02 - La Force : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les législatives à la Force comme dans toute la France. Avec ses 2 658 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vitalité démographique. Ses 117 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 765 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (83,73%) montre l'importance des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Les habitants, dont 41,12% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 10,42%, la commune révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2136,09 euros par mois. À la Force, les spécificités locales alimentent le débat démocratique.

09:32 - C'est l'heure de voter à la Force : la participation au cœur des préoccupations À la Force, quelle participation aux précédentes législatives ? À la Force (24130), le niveau d'abstention sera indiscutablement un facteur décisif des législatives 2024. Il y a 2 ans, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 2 004 inscrits sur les listes électorales au sein de la localité, 23,32% étaient restés chez eux, à comparer avec un taux d'abstention de 21,36% au premier tour. Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 47,9% au premier tour et seulement 51,48% au deuxième tour. Quel taux atteindra l'abstention à la Force pour les élections législatives ? La détermination des habitants d'empêcher la montée du Rassemblement national est notamment susceptible de renforcer l'engagement civique des électeurs de la Force.