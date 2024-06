En direct

19:47 - Quels seront les reports pour les voix de gauche à la Ménitré ? L'autre incertitude qui accompagne ces législatives 2024 est celle du choix des électeurs de gauche après l'avènement du Front populaire, un an après la disparition de la Nupes. La réserve de voix s'avère conséquente : lors du premier tour des législatives en 2022, à la Ménitré, le binôme Nupes avait en effet cumulé 32,23% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Un score à mettre en perspective avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle quelques semaines plus tôt, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part optera pour le Front populaire, soutenu par LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres forces des gauche, et donné dans un combat serré avec l'alliance macroniste par les sondeurs lors de ces élections législatives ? Raphaël Glucksmann a plus récemment obtenu 15,63% à la Ménitré pour le tour unique des européennes. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer pour la gauche aux législatives, puisque la nouvelle coalition peut théoriquement atteindre 34% cette fois, en additionnant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Les performances du Rassemblement national avant les législatives à la Ménitré Difficile de mettre en perspective toutes ces données. Mais quelques grandes directions émergent… Si on tient compte de la progression du Rassemblement national constatée des dernières élections à l'échelle nationale, soit pas moins de 8 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat du Rassemblement national devrait se situer à environ 24% à la Ménitré. Un chiffre qui semble coller avec les points également arrachés par la formation politique sur place sur la même période (23,73% pour Jordan Bardella en 2019 et 28,36% le 9 juin dernier) : une hausse de 5 points qui peut toujours croître.

15:31 - Un 28,36% dans la moyenne nationale pour le RN à la Ménitré début juin Le verdict des élections il y a quelques jours est majeur. Revenir sur le séisme du 9 juin apparaît donc plus que jamais comme sensé au moment de se familiariser avec le scrutin de ces législatives. Le 9 juin en effet, à la Ménitré, la liste RN, dirigée par Jordan Bardella, a battu les autres listes, récoltant 28,36% des votes contre Raphaël Glucksmann à 15,63% et Valérie Hayer à 14,24%. Ce qui correspond à 245 bulletins dans la localité.

14:32 - Avantage Emmanuel Macron à la Ménitré lors de la présidentielle 2022 L'inclinaison des habitants d'une ville se reflète bien souvent le plus dans le résultat de la présidentielle. La Ménitré avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 23,46%, Marine le Pen était distancée au second rôle par son rival, bénéficiant de 28,65% des votes. Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 20,05% et 6,98% des voix. Et la patronne du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 38,17% contre 61,83%.

12:32 - Véronique Roudévitch (Nouvelle union populaire écologique et sociale) en avance lors des législatives 2022 à la Ménitré Le score en faveur du RN sera déterminant localement pour ces élections de l'Assemblée nationale 2024. Au premier tour des élections législatives 2022, La Ménitré, couverte par la 3ème circonscription du Maine-et-Loire, verra le binôme estampillé LFI-PS-PC-EELV l'emporter avec 32,23%, alors que le RN sera derrière à 16,54%. Sur la commune de la Ménitré, c'est finalement une majorité Les Républicains qui sera préférée au cours du second tour, confirmant la défaite du parti lepéniste. Une victoire, donc, pour Anne-Laure Blin dans la localité.

11:02 - La Ménitré : démographie, élections et perspectives d'avenir Dans la commune de la Ménitré, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter le résultat des législatives. Dans la ville, 18,94% des résidents sont des enfants, et 28,05% ont 60 ans et plus. La pyramide des âges peut agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (79,32%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des 848 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,32%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (14,64%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à la Ménitré mettent en relief une diversité de qualifications, avec 26,84% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

09:32 - Les premiers chiffres de participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à la Ménitré ? À la Ménitré, l'un des critères clés de ce scrutin législatif sera le niveau d'abstention. Pour rappel, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52,57% au premier tour. Au second tour, 51,46% des électeurs se sont déplacés. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 18% à 12 h et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour. Il y a deux ans, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 615 personnes en âge de voter au sein de la ville, 77,96% avaient pris part au vote, contre un taux de participation de 77,66% au second tour, soit 1 255 personnes.