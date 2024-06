11:02 - Le poids démographique et économique de la Verrière aux élections législatives

À la Verrière, les facteurs démographiques et socio-économiques déterminent le paysage politique et peuvent jouer un rôle lors des élections législatives. Avec un pourcentage de chômeurs de 15,88% et une densité de population de 3396 habitants/km², le marché du travail et les questions de logement sont des sujets prédominants. Un revenu moyen par foyer fiscal de 22 580 euros/an montre l'importance des problématiques sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 1 254 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 19,96% et d'une population immigrée de 26,10% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Le pourcentage d'étudiants, de 8,78% à la Verrière, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, en quête de formation et de développement personnel.