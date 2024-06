Résultat des législatives à Labastide-Rouairoux : l'élection 2024 en direct

En direct

17:24 - La liste de Jordan Bardella à 38,56% à Labastide-Rouairoux le 9 juin Il faut aussi évidemment se retourner sur le tout dernier test électoral au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin. Le score de la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file en 2024, était en effet au plus haut à Labastide-Rouairoux, à 38,56%. Le mouvement nationaliste a alors devancé Raphaël Glucksmann à 14,21% et Manon Aubry à 7,93%.

14:32 - Marine Le Pen devant Macron et Mélenchon à Labastide-Rouairoux lors de la présidentielle 2022 Il faut retenir que le RN avait enregistré au premier tour une meilleure marque aux législatives à Labastide-Rouairoux que Marine Le Pen en personne lors de l'élection suprême. La patronne du mouvement avait rassemblé 28,9% au 1er tour dans la cité. Elle avait alors surpassé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, confortés respectivement par 21,42% et 20,26%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 53,33% contre 46,67%).

12:32 - Un RN déjà favori au premier tour Regarder dans le rétro pour analyser le plus récent scrutin législatif peut sembler une évidence au moment de ce nouveau rendez-vous des 30 juin et 7 juillet. Le Rassemblement national parvenait en première position à Labastide-Rouairoux en 2022 lors des législatives. C'est en effet Virginie Callejon qui se classait en tête au premier tour avec 29,33% dans la commune, qui faisait partie de la 3ème circonscription du Tarn. La victoire finale était ensuite promise en revanche à Julien Lassalle (Nouvelle union populaire écologique et sociale) chez les électeurs avec 59,68%.

11:02 - Dynamique électorale à Labastide-Rouairoux : une analyse socio-démographique Devant le bureau de vote de Labastide-Rouairoux, les citoyens se réunissent pour exercer leur droit. Avec ses 1 417 habitants, ce bourg cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. La variété socio-économique se reflète dans ses 103 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 915 foyers fiscaux. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (50,85%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. La population étrangère de 123 personnes apporte une richesse culturelle inestimable. Dans cette diversité sociale, 31,0% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1,04 euros, pèse sur une commune qui aspire à plus de prospérité. À Labastide-Rouairoux, les problématiques locales se mêlent aux objectifs français.

09:32 - Participation à Labastide-Rouairoux : les leçons des précédentes élections L'une des clés du scrutin législatif sera indéniablement la participation à Labastide-Rouairoux (81270). Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 51,82% au premier tour et seulement 49,47% au second tour. Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au second tour, moins qu'en 2017. Au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 032 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 74,35% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 76,45% au premier tour, ce qui représentait 789 personnes.