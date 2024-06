Résultat des législatives à Lafox : l'élection 2024 en direct

15:36 - Avantage Marine le Pen à Lafox au premier tour de l'élection présidentielle

L'élection suprême est certainement la meilleure loupe pour appréhender au mieux une préférence politique locale. Il faut retenir que le Rassemblement national avait récolté au premier tour un meilleur pointage aux législatives il y a deux ans dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection suprême. La candidate avait rassemblé 32,53% au 1er tour sur place. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, confortés respectivement par 20,74% et 14,49%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 56,05% contre 43,95%).