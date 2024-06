Résultat des législatives à Lagny-sur-Marne : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Les suffrages de la gauche unie scrutés La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors de ces législatives, avec comme inconnue le choix de ceux qui avaient opté pour la Nupes, qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Front populaire, qui se cherche quant à lui un chef, reste une inconnue. Il y a quelques jours aux élections européennes, Raphaël Glucksmann a atteint 15,95% à Lagny-sur-Marne. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer pour la gauche ce soir, puisque l'alliance remise en place s'élève virtuellement à 35% cette fois, en additionnant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). La somme des suffrages n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Lagny-sur-Marne, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 32,16% des votes dans la commune. Un score à comparer enfin avec les 34% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - Jusqu'où peut aller le RN lors des législatives à Lagny-sur-Marne ? Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. L'étiquette RN pourrait se situer à 20% à Lagny-sur-Marne lors du premier tour de ces législatives si la tendance décrite par les européennes se confirme localement. Le Rassemblement national est même crédité d'environ 33% des votes dans le pays, soit une quinzaine de points de plus qu'il y a deux ans. Un gain à ajouter aussi à son résultat dans la commune ce dimanche 30 juin ? Le pronostic est assez risqué, mais cela reste cohérent au regard de la progression du mouvement sur place. Entre les européennes de Bardella en 2029 et 2024, le RN a en effet déjà gagné 4 points dans la localité.

15:31 - Un tremblement de terre aussi à Lagny-sur-Marne au début du mois ? Revenir quelques semaines en arrière apparaît comme plus indispensable encore, au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche 30 juin. Car le résultat des élections il y a quelques jours va sans doute résonner dans les têtes. Dans le détail en effet, la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme général en chef, a dominé les élections européennes 2024 à Lagny-sur-Marne. L'extrême droite glanait 22,94% des voix, devant Valérie Hayer à 16,1% et Raphaël Glucksmann à 15,95%.

14:32 - 29,1% pour Emmanuel Macron lors de l'élection présidentielle à Lagny-sur-Marne La présidentielle est certainement la clé pour estimer une tendance politique locale. Dans la commune de Lagny-sur-Marne, Marine Le Pen n'avait pas vraiment la cote lors du premier tour de la présidentielle en 2022. Avec seulement 16,19%, la représentante du RN était défaite par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 29,1% et 27,3% des voix. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 67,68% devant Marine Le Pen (32,32%).

12:32 - Quel équilibre dans les urnes lors des législatives 2022 à Lagny-sur-Marne ? Le verdict du plus récent scrutin législatif semble un indicateur clé au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. En 2022, aux législatives, le RN était en échec au premier tour dans la commune de Lagny-sur-Marne, grappillant 14,76% des votes sur place, contre 32,16% pour Ersilia Soudais (LFI-PS-PC-EELV). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents estampillés Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 41,66% contre 58,34% pour les vainqueurs. Ersilia Soudais conservait donc son avance sur place.

11:02 - Comprendre l'électorat de Lagny-sur-Marne : un regard sur la démographie locale La structure démographique et socio-économique de Lagny-sur-Marne façonne les préoccupations et les intérêts des électeurs, influençant ainsi le résultat des législatives. Avec un pourcentage de chômeurs de 11,38% et une densité de population de 3756 habitants par km², les enjeux liés à l'emploi et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (72,86%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des 6 274 citoyens possédant une carte électorale. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 15,38% et d'une population étrangère de 12,53% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'éducation à Lagny-sur-Marne mettent en relief une diversité de qualifications, avec 27,56% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

09:32 - Les premiers chiffres de la participation attendus ce midi : la situation à Lagny-sur-Marne La participation constituera immanquablement l'une des grandes inconnues de ces législatives 2024 à Lagny-sur-Marne (77400). Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 46,97% au premier tour. Au second tour, 44,85% des électeurs ont exercé leur droit de vote. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle atteignait 18,4% à midi et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, pour le premier tour de la présidentielle, 76,87% des personnes aptes à voter dans la ville avaient pris part à l'élection, contre un taux de participation de 71,84% au second tour, ce qui représentait 9 496 personnes.