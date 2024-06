En direct

19:49 - À Lalinde, le résultat de la Nupes aux dernières législatives scruté La Nouvelle union populaire et sociale (Nupes) étant terminée, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs lors de ces nouvelles élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira notamment au Front populaire ? A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Lalinde, le binôme Nupes avait en effet réuni 25,02% des votes dans la localité. Une poussée à mettre en perspective avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Aux élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 14,49% à Lalinde. Reste que dans la commune, il faudra aussi compter sur les 4,86% de Manon Aubry (LFI), les 3,79% de Marie Toussaint (EELV) et les 5,01% de Léon Deffontaine (Parti communiste). En d'autres termes, un cumul de 26% cette fois.

18:42 - Evolution fulgurante du Rassemblement national à Lalinde Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. La progression du RN, qui se chiffre déjà à 9 points à Lalinde entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet être monté plus rapidement à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En faisant une projection simple, on peut donc conclure que le RN sera à près de 27% ou plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Lalinde dans la moyenne nationale concernant le RN aux européennes Ces résultats de la présidentielle et des législatives remontent à deux ans déjà. Le résultat de la liste du RN, avec Jordan Bardella comme chef de file aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Lalinde, avec 33,61%. Le mouvement nationaliste a alors devancé Raphaël Glucksmann à 14,49% et Valérie Hayer à 13,96%.

14:32 - Le résultat de l'élection présidentielle, un marqueur aussi à Lalinde L'élection à la présidence de la République est certainement la clé pour appréhender au mieux une préférence politique locale. Marine Le Pen avait fini en tête avec 24,91% au 1er tour de l'élection du président de la République de 2022 à Lalinde. Emmanuel Macron était deuxième avec 24,49% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 20,48%. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Éric Zemmour, avec 7,06% des voix. Avec 49,67%, la patronne du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 50,33%.

12:32 - Les chiffres de la dernière législative sont-ils porteurs de sens pour l'élection de 2024 à Lalinde ? Le RN avait été distancé au premier tour des législatives 2022 à Lalinde, comptant 19,03%des suffrages, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV obtiendront 25,02% des voix. Au second tour, le RN échouait également, laissant cette fois la première place aux concurrents étiquetés LREM (51,00% contre 49,00% pour le RN). Mais c'est Michel Delpon (LREM) qui l'emportait cette fois.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Lalinde Quel portrait faire de Lalinde, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 2 881 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 289 entreprises, Lalinde permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 21% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 17,33% sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les orientations des mesures en matière d'éducation et de santé. Lalinde incarne une communauté diversifiée, avec ses 124 résidents étrangers, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Avec un salaire moyen mensuel net de 2076,48 €/mois, la commune ambitionne un avenir prospère. En conclusion, à Lalinde, les préoccupations locales alimentent le débat démocratique.

09:32 - C'est le moment de voter à Lalinde pour les élections législatives L'un des facteurs essentiels de ce scrutin législatif sera le niveau de participation à Lalinde. La perte de pouvoir d'achat serait de nature à renforcer l'engagement civique des habitants de Lalinde. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 23,03% au sein de la localité. Le taux d'abstention était de 25,33% au second tour. Pour comparer, dans la localité, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 46,67% au premier tour. Au second tour, 49,03% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel niveau atteindra l'abstention à Lalinde pour les législatives ? Quel député remplacera Michel Delpon dans la 2ème circonscription de la Dordogne ?