La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives ayant explosé en vol, que feront ses électeurs lors de ces nouvelles élections de 2024 ? Combien voteront pour le Nouveau Front populaire ? Répondre à cette question est courageux. A l'issue des européennes, la liste Glucksmann a obtenu 10,31% à Lamonzie-Saint-Martin. Reste que dans la ville, il faudra aussi prendre en compte les 4,74% de Manon Aubry (LFI), les 2,46% de Marie Toussaint (EELV) et les 3,1% de Léon Deffontaine (PC). En d'autres termes, un cumul tournant autour des 19% sur place. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Lamonzie-Saint-Martin, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 17,31% des votes dans la localité. Une performance à comparer enfin avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

Que déduire des résultats des derniers scrutins ? Ce sont déjà 12 points qui ont ainsi été glanés par le RN dans la localité entre son résultat des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. Avec une projection rapide, on peut déduire que le RN sera à près de 38% à Lamonzie-Saint-Martin ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

Marine Le Pen a fait bien mieux que dans le reste de la France à Lamonzie-Saint-Martin à l'issue de la présidentielle avec un nombre de votes correspondant à 33,74% des voix au premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 23,42% et 15,03% des voix. L'échec était plus fort encore pour Éric Zemmour, avec seulement 6,52% des voix pour sa part. Au 2e tour, c'est également la leader du RN qui l'emportait à Lamonzie-Saint-Martin avec 56,7%, devant Emmanuel Macron à 43,3%.

Comment la composition démographique de Lamonzie-Saint-Martin façonne les résultats électoraux ?

Quelle influence la population de Lamonzie-Saint-Martin exerce-t-elle sur les résultats des élections législatives ? Le taux de chômage à 9,24% pourrait avoir un effet sur les attentes des électeurs en ce qui concerne les mesures sur le travail. Avec 40,45% de population active et une densité de population de 119 hab/km², l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le taux de ménages possédant au moins une voiture (83,03%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 956 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,57%) met en lumière des impératifs d'accompagnement familial, et le taux de salariés en CDD (13,54%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Lamonzie-Saint-Martin mettent en avant une diversité de qualifications, avec 16,13% des résidents titulaires du seul baccalauréat. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.