En direct

19:40 - Le Nouveau Front populaire va-t-il tirer parti des 19,25% de la Nupes à Lamothe-Montravel ? L'union des partis de gauche aux dernières législatives faisant déjà partie du passé, à quel parti vont s'attacher ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Quelle part optera pour le Front populaire ? Bien malin qui a la réponse en ce moment même. Le jour du premier round des législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait attiré 19,25% des votes dans la commune. Une performance à compléter avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Raphaël Glucksmann a plus récemment atteint 9,29% à Lamothe-Montravel début juin. Mais le niveau de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de la liste LFI de Manon Aubry, ainsi que de celles de l'EELV Marie Toussaint et enfin du communiste Léon Deffontaine le 9 juin. Soit un cumul de 20% sur place.

18:42 - Le RN a fortement avancé à Lamothe-Montravel Difficile de trouver une logique politique dans cette combinaison de chiffres. Mais quelques lignes directrices apparaissent… Alors qu'au niveau de la France, les résultats du Rassemblement national se sont élevés à plus de 30% des voix au scrutin européen de juin, soit huit points de plus qu'en 2019, la tendance locale apparaît plus puissante encore. Le parti lepéniste a en effet déjà glané 12 points sur place entre 2019 et 2024. Il est donc permis de penser que le RN soit pas loin des 40% ou plus à Lamothe-Montravel ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quels étaient les résultats des européennes à Lamothe-Montravel au début du mois ? Il faut aussi revenir quelques semaines en arrière au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin. Il y a quelques semaines en effet, à Lamothe-Montravel, la liste RN, emmenée par Jordan Bardella, a remporté l'élection, cumulant 44,23% des voix face à Raphaël Glucksmann à 9,29% et Manon Aubry à 9,12%. Dans le détail, 257 votants ont alors été séduits par le RN dans la cité.

14:32 - Marine Le Pen devant Macron et Mélenchon à Lamothe-Montravel au premier tour de l'élection présidentielle L'élection suprême est probablement la référence pour appréhender au mieux une préférence politique locale. La ville de Lamothe-Montravel avait plébiscité Marine Le Pen à l'issue de l'élection suprême 2022 puisque la cheffe du parti d'extrême droite finissait avec 37,52% au premier tour. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron arrivaient derrière à 20,18% et 19,15% des voix. Lamothe-Montravel n'offrait qu'une quatrième place à Éric Zemmour, avec seulement 7,12% des voix. La patronne du RN s'imposait finalement au second round dans la ville avec 58,86%, devant Emmanuel Macron à 41,14%.

12:32 - Nouveau coup de force pour le RN à Lamothe-Montravel ? Le nombre d'électeurs séduits par la formation politique de Jordan Bardella ce soir sera un enjeu à l'échelle locale pour ces élections des députés. Les élections législatives avaient donné lieu à un bon départ pour le Rassemblement national à Lamothe-Montravel. On retrouvait en effet Serge Muller au sommet au premier tour, avec 36,31% dans la ville, qui votait pour la 2ème circonscription de la Dordogne. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la cité, avec 57,87%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 42,13%.

11:02 - Les enjeux locaux de Lamothe-Montravel : tour d'horizon démographique Quel impact aura la population de Lamothe-Montravel sur le résultat des élections législatives ? La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans la localité, avec près de 27% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 13,33%. De plus, le taux de familles propriétaires (76,41%) met en exergue l'importance des thématiques concernant l'habitat et l'aménagement du territoire. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (74,6%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 517 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (7,52%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, alors que le taux de salariés en CDD (14,32%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Lamothe-Montravel mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 42,3% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

09:32 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Lamothe-Montravel L'observation des résultats des élections passées est l'occasion de cerner davantage le vote des citoyens de cette ville. Au moment des élections européennes du mois de juin 2024, 39,02% des électeurs de Lamothe-Montravel (Dordogne) avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 46,97% lors du scrutin européen de 2019. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 48,09% au premier tour et seulement 50,4% au second tour. En comparaison, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 52% au premier tour et 54% au second tour, c’était plus qu’en 2017.