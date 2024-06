Résultat des législatives à Lannion : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Le Front populaire pourrait se situer entre 33% et 46% à Lannion lors de ce premier tour Une autre source de doute de ces législatives sera celle du choix des électeurs de gauche après l'accord des partis autour du Front populaire, un an après la rupture de la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes). La liste PS-Place publique emmenée par Raphaël Glucksmann avait atteint 24,62% à Lannion début juin. Mais la gauche vise bien mieux ce soir, puisque l'union relookée s'élève virtuellement à 46% cette fois, en faisant la somme des résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). La réserve de voix n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Lannion, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré 33,84% des votes dans la localité. Un chiffre à affiner enfin avec les 40% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - Le Rassemblement national à Lannion, un favori aux législatives ? Que retenir des résultats des dernières élections ? L'étiquette Rassemblement national devrait se trouver pas loin de 20% à Lannion lors du premier tour de ces législatives si la situation prévue par le scrutin européen du 9 juin se confirme localement. Le RN est même crédité d'environ 30% des votes dans l'Hexagone, soit quinze points de plus qu'il y a deux ans. Un gain à ajouter aussi à son résultat dans la commune ce dimanche 30 juin ? Le pronostic est simple, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du mouvement dans la zone. Rien qu'entre la candidature de Bardella en 2019 et celle de 2024, le RN a en effet déjà gagné 5 points dans la commune.

15:31 - L'exception Lannion lors des élections européennes 2024 Un autre rendez-vous électoral a eu lieu bien plus récemment qu'il convient d'étudier avec attention. Un bouleversement inédit… Même si ce séisme n'a pas touché toutes les communes ! La liste Bardella n'était que deuxième en effet aux élections européennes il y a quelques jours à Lannion, puisque la liste de Raphaël Glucksmann est arrivée en première marche avec 24,62%, contre 18,6% pour le RN.

14:32 - Emmanuel Macron doublait Le Pen et Mélenchon à Lannion au premier tour de la présidentielle 2022 La préférence des habitants d'une commune se reflète bien souvent le plus visiblement dans les choix faits lors de l'élection du chef de l'Etat. Elément saillant : le Rassemblement national avait réalisé au premier tour un meilleur score aux législatives 2022 à Lannion que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du président de la République, puisqu'elle avait accumulé 14,95% au premier tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 29,54%, suivi donc de Jean-Luc Mélenchon avec 27,66% et Marine Le Pen avec 14,95%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 27,84% contre 72,16%).

12:32 - Que peuvent signifier les scores des législatives 2022 pour Lannion ? Regarder dans le rétro pour voir le dernier scrutin législatif fait sens au moment du rendez-vous crucial des 30 juin et 7 juillet. Le RN se prenait les pieds dans le tapis dans la commune de Lannion il y a deux ans, lors des élections du Parlement, avec 9,27% au premier tour, contre 33,84% pour Marie-Amélie Troadec (Nouvelle union populaire écologique et sociale), Lannion votant pour la 5ème circonscription des Côtes-d'Armor. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents étiquetés LFI-PS-PC-EELV (54,09% contre 45,91% pour le RN). Marie-Amélie Troadec conservait donc son avance sur place.

11:02 - Les données démographiques de Lannion révèlent les tendances électorales Dans la ville de Lannion, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer les résultats des élections législatives. Avec un pourcentage de chômeurs de 15,85% et une densité de population de 451 habitants/km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage de ménages détenant au moins une automobile (73,12%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des 7 713 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (23,92%) met en évidence des besoins d'accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (13,4%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Le taux d'étudiants, de 9,12% à Lannion, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.

09:32 - Les législatives à Lannion (22300) sont lancées À Lannion, l'une des clés du scrutin législatif 2024 sera incontestablement la participation. Pour mémoire, dans l'agglomération, la participation aux élections législatives 2022 représentait 53,48% au premier tour et seulement 54,15% au deuxième tour. En proportion, à l'échelle de la France, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 47,51% au premier tour et seulement 46,23% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017. Pour le second tour de la dernière élection présidentielle, 73,3% des électeurs habilités dans l'agglomération avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 75,96% au premier tour, soit 10 922 personnes.