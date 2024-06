En direct

19:48 - À Lanta, quels reports de voix à gauche aux européennes ? L'autre interrogation de ces élections législatives sera celle du poids de la gauche après l'accord des partis autour du Front populaire. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Lanta, le binôme Nupes avait en effet glané 33,08% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Une percée à comparer avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle quelques jours plus tôt (21,19% pour Jean-Luc Mélenchon, 6,78% pour Yannick Jadot, 2,52% pour Fabien Roussel et 3,08% pour Anne Hidalgo). Quelle part de ces voix ira notamment au Nouveau Front populaire, alliant la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres, et donné comme très proche de l'alliance du centre dans les sondages lors de ces élections législatives ? Au moment des européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a glané 16,16% à Lanta. Mais le résultat de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des suffrages accordés à la liste LFI, ainsi que de celle des Verts et enfin celle du PCF le 9 juin. Soit un cumul de 31% sur place.

18:42 - Le RN a largement gagné du terrain à Lanta en 5 ans Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Ce sont déjà 9 points qui ont ainsi été gagnés par le RN sur place entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. A ce rythme, on peut donc conclure que le RN sera à près de 26% à Lanta ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Lanta dans la moyenne française concernant le RN au début du mois Les résultats de ce 30 juin au soir seront certainement plus proches du verdict établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Si on se penche sur les détails en effet, la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme chef de file, a fini première des élections du Parlement européen à Lanta. L'extrême droite attirait 27,82% des suffrages, soit 291 voix dans la ville, devant Raphaël Glucksmann à 16,16% et Valérie Hayer à 12,33%.

14:32 - Emmanuel Macron devançait Le Pen et Mélenchon à Lanta au premier tour de l'élection présidentielle Ce sont Emmanuel Macron avec 26,92% et Jean-Luc Mélenchon avec 21,19% qui obtenaient les meilleurs résultats au premier tour de l'élection du chef de l'Etat à Lanta. Marine Le Pen n'arrivait pour sa part à glaner que 18,88%. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 61,33% devant Marine Le Pen (38,67%).

12:32 - Alice Assier (LFI-PS-PC-EELV) en avance lors des législatives 2022 à Lanta Au niveau local, le résultat de la formation incarnée par Jordan Bardella lors de ces élections législatives sera très scruté. Lors des dernières législatives, le RN était en échec au premier tour dans la commune de Lanta, grappillant 18,38% des voix sur place, contre 33,08% pour Alice Assier (Nupes). A l'issue du second round, c'est encore Alice Assier qui va cumuler le plus de votes, avec 51,01% sur l'unique circonscription couvrant la zone.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Lanta Quelle influence la population de Lanta exerce-t-elle sur les résultats des élections législatives ? Avec 36% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 5,92%, la jeunesse et les personnes sans emploi représentent des groupes démographiques essentiels. Qui plus est, le pourcentage de familles propriétaires (75,64%) souligne le poids des thématiques concernant l'habitat et l'urbanisation. Le pourcentage important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 27,12%, révèle une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Le nombre de familles monoparentales (10,36%) révèle des besoins de suivi familial, tandis que le taux de salariés en CDD (5,57%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (45,01%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Lanta, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions de recherche, de culture et de coopération internationale.

09:32 - Les prévisions de l'abstention aux législatives à Lanta Au cours des dernières élections, les 2 261 habitants de cette localité ont dévoilé leurs préférences de vote. Au moment des précédentes élections européennes, le taux de participation représentait 64,21% des inscrits sur les listes électorales de Lanta (Haute-Garonne), à comparer avec une participation de 61,39% pour les élections européennes de 2019. Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 56,35% au premier tour et seulement 55,39% au second tour. Quelle sera la participation à Lanta pour les législatives 2024 ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur en juin 2022. Elle atteignait 18,4% à 12 heures et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.